Guðrún Sørtveit og Steinar „loksins“ trúlofuð Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 8. september 2025 13:33 Guðrún og Steinar er búin að vera saman í fimmtán ár. Guðrún Sørtveit, áhrifavaldur og lífskúnstner, og Steinar Örn Gunnarsson eru trúlofuð. Frá þessu greina þau í sameiginlegri færslu á Instagram. Guðrún og Steinar eru búin að vera saman í fimmtán ár og eiga saman tvö börn, stúlku og dreng. Í færslunni má sjá myndskeið af nýtrúlofaða parinu brosa sínu breiðasta og Guðrúnu sýna fallega hringinn glitrandi á fingri sér, með lagið When You Know með Lana Del Rey bakgrunni. View this post on Instagram A post shared by GUÐRÚN HELGA SØRTVEIT🐚 (@gudrunsortveit) Í viðtalsliðnum Hin hliðin á Vísi í júlí í fyrra, var Guðrún spurð hvað hún myndi vilja upplifa áður en dagar hennar yrðu taldir. Hún svaraði á léttum nótum: „Það væri gaman að fá bónorð… nei, ég segi svona. Númer eitt, tvö og þrjú er að fylgjast með börnunum mínum vaxa og dafna og upplifa heiminn með þeim.“ Ástin og lífið Tímamót Tengdar fréttir Guðrún Helga eignaðist stúlku: „Þú ert allt“ Guðrún Helga óttaðist að hún gæti aldrei orðið ófrísk aftur, eftir að hún var hætt komin vegna utanlegsfósturs. 17. febrúar 2020 13:00 Guðrún Helga Sørtveit á von á öðru barni Trendnet bloggarinn og förðunarfræðingurinn Guðrún Helga Sørtveit á von á sínu öðru barni með kærasta sínum Steinari Erni Gunnarssyni. Guðrún sagði frá þessum gleðifréttum á Instagram í dag. 3. apríl 2022 19:33 Glæsilegustu gellur Garðabæjar skáluðu á Garðatorgi Það var líf og fjör á Garðatorgi síðastliðinn fimmtudag þegar verslunin Maí opnaði dyrnar á nýrri og stærri verslun. Fjöldi fólks mætti í opnunina og skálaði fyrir tímamótunum. 24. júní 2025 10:43 Mest lesið Skringilega stór kaffibolli: „Ég verð aldrei aftur hreinn“ Lífið Óvíst hvort Ísland verði með í Eurovision Lífið Brúðarbíllinn gömul dráttarvél frá langafa Lífið Kynlífsstellingar sem kveikja í kofanum Lífið Tjáði sig um ástarsambandið sem splundraði tveimur hjónaböndum Bíó og sjónvarp Stjörnulífið: „Skemmtilegasta kvöld lífs míns“ Lífið Fáklædd og flott á dreglinum Tíska og hönnun Pabbi fyrir tvítugt, ekkill þrítugur, afi um fertugt og veltir rúmum milljarði Áskorun Virkilega sláandi lífsreynsla að koma til Grindavíkur Lífið Rick Davies í Supertramp er látinn Lífið Fleiri fréttir Sjarmerandi Vesturbæjarperla með sjávarútsýni Óvíst hvort Ísland verði með í Eurovision Guðrún Sørtveit og Steinar „loksins“ trúlofuð Skringilega stór kaffibolli: „Ég verð aldrei aftur hreinn“ Brúðarbíllinn gömul dráttarvél frá langafa Stjörnulífið: „Skemmtilegasta kvöld lífs míns“ Rick Davies í Supertramp er látinn Gleði og samvera í 60 plús leikfimi á Selfossi Kynlífsstellingar sem kveikja í kofanum Virkilega sláandi lífsreynsla að koma til Grindavíkur Bein útsending: Haustbingó Blökastsins Slóvenar draga sig úr Eurovision ef Ísraelar verða með Myndaveisla: Líf og fjör á Ljósanótt Vill brúa bilið milli almennings og réttarkerfisins Krakkatían: Eurovision, skíðasvæði og portúgalska Pamela slær á sögusagnirnar Gullkistan opnuð á Vestfjörðum Nýupptekið grænmeti á Flúðum í dag og opnar garðyrkjustöðvar Haustbingó í beinni á sunnudag Fréttatía vikunnar: Friðlýsing, frumsýning og handtaka Allt ætlaði um koll að keyra í Borgarleikhúsinu Hleypur 110 kílómetra á dag til að setja heimsmet Tók sex ólíka stera fyrir hjartastoppið: „Þannig ég segi nei við sterum“ Glæsihöll Livar og Sverris á Arnarnesi til sölu Eldgos og elskhugar á frumsýningu Eldanna Segir Candy hafa séð að faðir hans væri „skrímsli“ á undan öðrum Glæsibústaðir yfir hundrað milljónum Yfir sig ástfangin og býr bæði á Spáni og Íslandi Friðrik Þór og Guðrún selja 225 milljón króna parhús í Hlíðunum „Stolt af því að hafa ekki gefist upp á sjálfri mér“ Sjá meira