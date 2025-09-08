Lífið

Stjörnulífið: „Skemmti­legasta kvöld lífs míns“

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Brúðkaup, utanlandsferðir og almenn herlegheit einkenndu liðna viku hjá stjörnum landsins.
Liðin vika var umvafin fallegum brúðkaupum, stórafmælum og öðrum herlegheitum hjá stjörnum landsins. Íslendingar eru alltaf á faraldsfæti og nú þegar haustið er farið að láta á sér kræla hafa fjölmargir flogið suður á bóginn í leit að hlýrra loftslagi til að lengja sumarið örlítið.

Stórafmæli

Brynja Dan Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í Garðabæ og einn af eigendum Extraloppunnar, fagnaði fertugsafmæli sínu með glæsilegri veislu um helgina.

Manuela Ósk Harðardóttir, framkvæmdastjóri Ungfrú Ísland, var meðal gesta og birti skemmtilegar myndir af sér ásamt afmælisbarninu.

Þá fagnaði líkamsræktarstöðin World Class einnig fjörutíu ára afmæli sínu í vikunni. Hafdís Jónsdóttir, eigandi World Class, fagnaði tímamótunum meðal annars með því að kenna í flottum 80’s æfingafötum.

Andrea Magnúsdóttir, fatahönnuður og athafnakona, fagnaði í vikunni 50 ára afmæli sínu og 20 ára brúðkaupsafmæli, eða postulínsbrúðkaupi.

Fimm ár og kvikmynd

Tónlistarkonan Bríet Ísis fagnar fimm ára afmæli plötunnar Kveðja með kvikmynd og vínylútgáfu á næstu dögum.

Viðbót í fjölskylduna

Mari Jaersk hlaupadrottning og kærasti hennar Njörður Lúðvíksson fengu sér hvolp. 

Minningarnar ylja

Áhrifavaldurinn Sunneva Einars hefur í fyrsta sinn í langan tíma ekki bókað sér ferð erlendis og lifir því nú aðeins á minningunum frá því að hún fór til Mallorca á dögunum.

Tískuráð Töru

Tara Sif Birgisdóttir, dansari og fasteignasali, leggur til að fólk klæðist svörtu ef það veit ekki í hvaða föt það eigi að fara.

Svart og klassískt 

Ástrós Traustadóttir, dansari og raunveruleikastjarna, myndi klæðast svörtu dressi með axlapúðum við flest tilefni.

Tískuvika í Reykjavík

Erlendur Fashion Week fór fram dagana 5.–7. september á Hvalasafninu Granda. Guðmundur Birkir Pálmason og áhrifavaldar frá Atelier Agency létu sig ekki vanta.

Þakklát í Stokkhólmi

Tískudívan Elísabet Gunnarsdóttir fór þakklát að sofa eftir helgina sem einkenndist af fallegum samverustundum með fjölskyldunni.

Fagnaði ástinni

Camilla Rut Rúnarsdóttir, verkefnastjóri í markaðsmálum, fagnaði ástinni í brúðkaupi um helgina.

Ingunn Sigurðardóttir, annar eigandi Reykjavík Makeup School, var einnig í brúðkaupi þar sem hún klæddist fallegum súkkulaðibrúnum síðkjól.

Á ferð og flugi

Tónlistarmaðurinn Aron Can Gultekin og Erna María Björnsdóttir flugfreyja fóru í frí til borg ástarinnar, Parísar í Frakklandi.

Áhrifavaldarnir Brynja Bjarnadóttir Anderiman og Arnar Gauti, betur þekktur sem Lil Curly, njóta lífsins í fríi í Mónakó.

Helga Sigrún Hermannsdóttir, efnafræðingur og einn stofnenda Dottir Skin, nýtur sólarinnar í fríi á Ibíza.

Burning Man hátíðin

Heiðdís Rós Reynisdóttir, förðunarfræðingur og athafnakona, fór á Burning Man hátíðina í Las Vegas ásamt kærasta sínum.

Paradúett

Listaparið Júlí Heiðar Halldórsson og Þórdís Björk Þorfinnsdóttir gáfu út sitt fyrsta lag saman á dögunum.

Valdi skírnarkjólinn

Tónlistarmaðurinn Aron Kristinn fékk að velja hvort dóttir hans og Láru yrði skírð í kjólnum sem hann sjálfur eða Lára voru skírð í, án þess að vita í hvorum. Hann valdi kjól Láru, því honum þótti hann dömulegri.

Afmælisskvísa

Ásgerður Diljá Karlsdóttir, markaðsstjóri og listrænn stjórnandi Aurum, fagnaði 28 ára afmæli sínu um helgina.

Í sparidressið

Hjónin Jakobína Jónsdóttir og Gretar Ali, eigendur Granda 101, fóru úr íþróttafötunum í sparigallann um helgina.

Ríður út

Einkaþjálfarinn Gummi Emil fór ber að ofan á hestbak.

