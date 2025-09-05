Stjórn Eflingar stéttarfélags lýsir yfir eindregnum stuðningi við palestínsku þjóðina í þeim skelfilegu hörmungum sem að á henni dynja, og leggur sérstaka áherslu á samstöðu okkar við verkafólk í Palestínu sem þola þarf viðbjóðslega glæpi ólöglegs hernáms á hverjum degi. Við fordæmum harðlega þjóðarmorð Ísraela á Gaza og krefjumst tafarlausra aðgerða af hálfu íslenskra stjórnvalda og alþjóðasamfélagsins.
Árásir ísraelska hersins á almenna borgara, börn, konur og menn, sem og sprengingar á spítölum, skólum og flóttamannabúðum, eru glæpir gegn mannkyni. Stjórn Eflingar lýsir yfir viðurstyggð á kerfisbundnum morðum Ísraela á heilbrigðisstarfsfólki og fréttamönnum á Gaza. Aftökurnar vekja hrylling allra sem fylgjast með fréttum af svæðinu og sýna með skýrum hætti einbeittan vilja morðingjanna til að vinna óafturkræfan skaða á palestínsku samfélagi. Þessi grimmdarverk eru brot á alþjóðalögum og samþykktum Sameinuðu þjóðanna. Alþjóðadómstóllinn hefur lagt framgöngu Ísraela að jöfnu við þjóðarmorð og úrskurðað hersetu á palestínsku landi ólöglega.
Efling krefst þess að íslensk stjórnvöld þrýsti af fullu afli á að glæpir Ísraela í Palestínu verði stöðvaðir án tafar. Binda verður enda á hernám Ísraela og tryggja rétt flóttafólks til að snúa aftur til heimkynna sinna.
Við hvetjum félagsfólk Eflingar og allan almenning til að mæta á samstöðufundinn Þjóð gegn þjóðarmorði sem haldinn verður laugardaginn 6. september klukkan 14:00. Fundurinn er haldinn í Reykjavík, í Stykkishólmi, á Ísafirði, Akureyri, Húsavík og Egilsstöðum og er skipulagður af samráðshópnum Samstaða með Palestínu, sem Efling tekur virkan þátt í.
Saman getum við sent skýr skilaboð til Alþingis, ríkisstjórnar Íslands og heimsins alls: Þjóðarmorð verður ekki liðið. Réttlæti og friður verða að ráða för.
Alexa Tracia PatriziGuðbjörg María JóepsdótturGuðmunda Valdís HelgadóttirHjörtur Birgir JóhönnusonIan Phillip McDonaldInnocentia FiatiKarla Esperanza Barralaga OconMichael Bragi WhalleyOlga LeonsdóttirRögnvaldur Ómar ReynissonSigurjón Ármann BjörnssonSólveig Anna JónsdóttirSæþór Benjamín RandalssonÞórir JóhannessonHöfundar eru stjórnarmenn í Eflingu stéttarfélagi.
Trausti Hjálmarsson skrifar
Anna Lúðvíksdóttir,Tótla I. Sæmundsdóttir skrifar
Hópur stjórnarmanna í Eflingu skrifar
Hópur formanna stéttarfélaga skrifar
Eydís Inga Valsdóttir skrifar
Árni Sigurðsson skrifar
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Einar Guðnason skrifar
Einar Gísli Gunnarsson skrifar
Lilja Björk Guðmundsdóttir skrifar
Esjar Smári Blær Gunnarsson skrifar
Gunnhildur Sveinsdóttir skrifar
Pétur Halldórsson skrifar
Guðmundur Helgi Þórarinsson skrifar
Guðmundur Finnbogason skrifar
Þór Pálsson skrifar
Sveinn Þórhallsson skrifar
Steinn Jóhannsson skrifar
Ólafur Stephensen skrifar
Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir,Tómas Kristjánsson skrifar
Þórdís Hólm Filipsdóttir skrifar
Jóhanna Klara Stefánsdóttir skrifar
Páll Rafnar Þorsteinsson skrifar
Birgir Jóhannsson skrifar
Oddgeir Georgsson skrifar
Guðmundur Ingi Kristinsson skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar