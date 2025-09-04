Lífið

Vildi frekar hafa David Hasselhoff upp­á vegg en Jón Ólafs

Stefán Árni Pálsson skrifar
HIldur Vala vann Idol Stjörnuleit fyrir tuttugu árum síðan.
Þótt ótrúlegt megi virðast eru tuttugu ár síðan að Hildur Vala Einarsdóttir vann Idol stjörnuleit. Hún varð landsþekkt nánast á einni nóttu og gerir upp þennan tuttugu ára feril á tónleikum í Salnum í Kópavogi næstkomandi laugardagskvöld.

Hildur Vala segist ekkert muna eftir stundinni þegar að nafnið hennar var lesið upp og það var ljóst að hún væri Idol-stjarna Íslands.

„Nei, ég man það ekki beinlínis. Og ég hef eiginlega ekki horft mikið á þetta síðan en fjölskyldan og börnin hafa aðeins verið að rýna í þetta efni,“ segir Hildur Vala og bætir við að henni hafi verið alveg sama hvort hún myndi vinna eður ei.

Mamma hennar Hildar Völu skráði hana í Idolið þegar hún var 23 ára gömul. Þá var hún nýkomin heim frá Danmörku úr lýðháskólanámi en hafði sungið eitthvað áður, vann til að mynda Söngkeppnina Samfés ásamt vinkonu sinni. Á þessum tíma var Idolið nánast nýtt og keppendur í Idolinu voru gjörsamlega úti um allt. Lifðu sannkölluðu lúxuslífi.

London og New York

„Við fórum til London. Við fórum norður. Við fórum til New York. Það var bara glæsilíf þarna. Þyrluflug í New York. Þetta var svona stjörnulíf sem er skrýtið að hugsa til eftir á,“ segir tónlistarkonan þegar hún rifjar upp Idolið.

Tónlistin og Idol-keppnin leiddi Hildi Völu að tónlistarmanninum Jóni Ólafssyni sem sá um tónlistarstjórn í Idol stjörnuleit. Þau unnu saman að fyrstu plötu Hildar Völu og síðan kviknaði neisti. Sambandið var mikið á milli tannanna á fólki, sér í lagi 19 ára aldursmunurinn. Þau eiga fjögur börn saman og gengur vel. Hún var ekki aðdáandi Ný danskrar þegar þau hnutu um hvort annað en er það sannarlega í dag.

„Það var einhver sem gróf upp auglýsingu í Æskunni þegar ég var áskrifandi að Æskunni. Þá er auglýsing: Óska eftir plakati með David Hasselhoff sem var í Baywatch. Get látið í staðinn plakat með Ný dönsk og síðan komu fleiri. Ég vildi frekar hafa David Hasselhoff uppá vegg en Ný dönsk.“

Eins og áður segir gerir Hildur Vala upp ferilinn í Salnum í Kópavogi næstkomandi laugardagskvöld, en miðasala fer fram á Tix. Hér fyrir neðan má sjá viðtal við Hildi Völu sem birtist í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöldi.

