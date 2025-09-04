Vildi frekar hafa David Hasselhoff uppá vegg en Jón Ólafs Stefán Árni Pálsson skrifar 4. september 2025 10:03 HIldur Vala vann Idol Stjörnuleit fyrir tuttugu árum síðan. Þótt ótrúlegt megi virðast eru tuttugu ár síðan að Hildur Vala Einarsdóttir vann Idol stjörnuleit. Hún varð landsþekkt nánast á einni nóttu og gerir upp þennan tuttugu ára feril á tónleikum í Salnum í Kópavogi næstkomandi laugardagskvöld. Hildur Vala segist ekkert muna eftir stundinni þegar að nafnið hennar var lesið upp og það var ljóst að hún væri Idol-stjarna Íslands. „Nei, ég man það ekki beinlínis. Og ég hef eiginlega ekki horft mikið á þetta síðan en fjölskyldan og börnin hafa aðeins verið að rýna í þetta efni,“ segir Hildur Vala og bætir við að henni hafi verið alveg sama hvort hún myndi vinna eður ei. Mamma hennar Hildar Völu skráði hana í Idolið þegar hún var 23 ára gömul. Þá var hún nýkomin heim frá Danmörku úr lýðháskólanámi en hafði sungið eitthvað áður, vann til að mynda Söngkeppnina Samfés ásamt vinkonu sinni. Á þessum tíma var Idolið nánast nýtt og keppendur í Idolinu voru gjörsamlega úti um allt. Lifðu sannkölluðu lúxuslífi. London og New York „Við fórum til London. Við fórum norður. Við fórum til New York. Það var bara glæsilíf þarna. Þyrluflug í New York. Þetta var svona stjörnulíf sem er skrýtið að hugsa til eftir á,“ segir tónlistarkonan þegar hún rifjar upp Idolið. Tónlistin og Idol-keppnin leiddi Hildi Völu að tónlistarmanninum Jóni Ólafssyni sem sá um tónlistarstjórn í Idol stjörnuleit. Þau unnu saman að fyrstu plötu Hildar Völu og síðan kviknaði neisti. Sambandið var mikið á milli tannanna á fólki, sér í lagi 19 ára aldursmunurinn. Þau eiga fjögur börn saman og gengur vel. Hún var ekki aðdáandi Ný danskrar þegar þau hnutu um hvort annað en er það sannarlega í dag. „Það var einhver sem gróf upp auglýsingu í Æskunni þegar ég var áskrifandi að Æskunni. Þá er auglýsing: Óska eftir plakati með David Hasselhoff sem var í Baywatch. Get látið í staðinn plakat með Ný dönsk og síðan komu fleiri. Ég vildi frekar hafa David Hasselhoff uppá vegg en Ný dönsk.“ Eins og áður segir gerir Hildur Vala upp ferilinn í Salnum í Kópavogi næstkomandi laugardagskvöld, en miðasala fer fram á Tix. Hér fyrir neðan má sjá viðtal við Hildi Völu sem birtist í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöldi. Ísland í dag Tónlist Mest lesið „Pabbi hélt alltaf að þú værir kunta, takk fyrir að sanna það“ Lífið Gengu um rústir ratsjárstöðvar og klifu fáfarnasta fjall Hornstranda Lífið „Hugsa fallega til stelpunnar sem ég var þá“ Tíska og hönnun Skvísur landsins skáluðu í miðborginni Lífið Vildi frekar hafa David Hasselhoff uppá vegg en Jón Ólafs Lífið Hætta með Þarf alltaf að vera grín? af persónulegum ástæðum Lífið Kaupir fjórða húsið við sömu götu Lífið Er hægt að komast yfir framhjáhald? Lífið Kristján Einar leitar sér aðstoðar Lífið Íslenskur Hollywood-leikari selur íbúð í Seljahverfinu Lífið Fleiri fréttir Skvísur landsins skáluðu í miðborginni Vildi frekar hafa David Hasselhoff uppá vegg en Jón Ólafs „Pabbi hélt alltaf að þú værir kunta, takk fyrir að sanna það“ Gengu um rústir ratsjárstöðvar og klifu fáfarnasta fjall Hornstranda Kaupir fjórða húsið við sömu götu Tælenskar salatvefjur í anda Cheesecake Factory Íslenskur Hollywood-leikari selur íbúð í Seljahverfinu Hætta með Þarf alltaf að vera grín? af persónulegum ástæðum Íbúð í Vesturbænum með mikinn karakter Hrósar eiginkonu Bruce Willis fyrir umönnun leikarans Kristján Einar leitar sér aðstoðar Yngsti Íslendingurinn frá upphafi sem safnar skákstigum Nældi sér í einn umdeildan Er hægt að komast yfir framhjáhald? Cardi B sýknuð af kröfu um líkamsárás á öryggisvörð Svona færðu fullnægingu án handa Huggulegustu hommar landsins kaupa heillandi hæð Súrsætir matcha-bitar úr smiðju danska sjarmatröllsins Skein jafn skært og demantshringurinn í Feneyjum Framsóknarprins fékk formannsnafn Sylvía Hall og Viddi Sig trúlofuð Pattra og Birgitta Líf með keppnisskapið og lúkkið upp á tíu „Og Rakel er á lausu!“ Mýtur um fjármál: Hræddur við YOLO-viðhorf Íslendinga Graham Greene er látinn Erfitt að geta ekki rætt meðgönguna við móður sína „Guð og karlmenn elska mig“ Júlíana Sara tekur við af Ásu Ninnu í Bakaríinu Hárprúður Eiður heillar Dúndurgóður hverdsdagsréttur Sjá meira