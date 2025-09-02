Stórtónleikar og flugeldasýning að vanda á Ljósanótt Lovísa Arnardóttir skrifar 2. september 2025 18:01 Árgangagangan er árlegur viðburður á hátíðinni. Reykjanesbær Ljósanótt, fjölskyldu- og menningarhátíð Reykjanesbæjar, fer fram í 24. sinn frá 4. til 7. september. Um 150 viðburðir eru skráðir í dagskrá Ljósanætur en meðal þeirra sem koma fram eru Væb, Steindi Jr. og hljómsveitin Valdimar. Hátíðinni lýkur með flugeldasýningu. Í tilkynningu kemur fram að hátíðin sé þátttökuhátíð þar sem Reykjanesbær skapar umgjörðina en dagskráin verður til með framlagi íbúa, félaga og fyrirtækja. Um 60 fyrirtæki styrkja hátíðina, sem gerir kleift að halda úti jafn fjölbreyttri og glæsilegri dagskrá og raun ber vitni. Ljósanótt dregur nafn sitt af lýsingu á sjávarhömrum „Bergsins“, ljósaverki sem afhjúpað var á fyrstu Ljósanóttinni árið 2000 eftir hugmynd Steinþórs Jónssonar, þáverandi formanns Ljósanæturnefndar. Á hverju ári er kveikt á ljósunum þegar hátíðin nær hápunkti sínum með stórtónleikum og flugeldasýningu á laugardagskvöldinu. Hátíðinni lýkur ár hvert með flugeldasýningu. Reykjanesbær Setning og dagskráin fram undan Hátíðin verður formlega sett að viðstöddum leik- og grunnskólabörnum þegar formaður Ungmennaráðs Reykjanesbæjar dregur marglitan Ljósanæturfána að húni á einni hæstu fánastöng landsins. Á fimmtudegi opna listsýningar víða um bæ og verslanir bjóða sérstök tilboð. Föstudagur er orðinn svokallaður „kjötsúpudagur“ þar sem öllum gestum er boðið upp á nokkur tonn af kraftmikilli kjötsúpu frá Skólamat undir tónleikum. Á sama tíma fara fram heimatónleikar í gamla bænum og útitónleikar í Holtahveri. Báðir tónleikar eru samkvæmt tilkynningu haldnir að frumkvæði íbúa. Í tilkynningu kemur svo fram að laugardagurinn hefjist með einstökum viðburði, svokallaðri Árgangagöngu, þar sem árgangarnir ganga niður Hafnargötu. „Þeir yngstu sem eru aftast ganga fyrst af stað, fram hjá þeim eldri, sem bætast svo í gönguna hver á fætur öðrum og þannig má sjá heilt æviskeið af íbúum ganga saman að hátíðarsvæðinu þar sem bæjarstjóri tekur á móti hópnum og býður gesti velkomna,“ segir í tilkynningu. Fjölmargir sækja hátíðina ár hvert. Reykjanesbær Stórtónleikar og flugeldasýning Laugardagskvöldið nær svo hámarki með stórtónleikum á útisviði þar sem fram koma VÆB, hljómsveitin Valdimar og Stuðlabandið með Siggu Beinteins og GDRN. Eftir það tekur við flugeldasýning, ljósin á Berginu kvikna og Auddi og Steindi slá botninn í tónleikana. Dagskránni lýkur kl. 22:30 en tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Í tilkynningu segir að sunnudagurinn hafi svo nýst gestum vel til að skoða sýningar sem ekki gafst færi á fyrr, gera góð kaup og klára tívolímiðana. Ókeypis barnadagskrá heldur áfram og boðið er upp á tónleika í Höfnum þar sem Elíza Newman og Hjálmar stíga á svið, áður en hátíðinni er lokað með Ljósanæturmessu í Keflavíkurkirkju þar sem Bjartmar Guðlaugsson kemur fram. Alla dagskrá Ljósanætur er að finna á ljosanott.is og einnig má fylgjast með hátíðinni á samfélagsmiðlum. Ljósanótt Reykjanesbær Mest lesið Barðist við tárin yfir fimmtán mínútna lófataki Bíó og sjónvarp Mýtur um fjármál: Hræddur við YOLO-viðhorf Íslendinga Lífið Erfitt að geta ekki rætt meðgönguna við móður sína Lífið Framsóknarprins fékk formannsnafn Lífið Graham Greene er látinn Lífið „Og Rakel er á lausu!“ Lífið Búið að krýna nýjan arftaka Vogue-veldisins Tíska og hönnun „Guð og karlmenn elska mig“ Lífið Huggulegustu hommar landsins kaupa heillandi hæð Lífið Pattra og Birgitta Líf með keppnisskapið og lúkkið upp á tíu Lífið Fleiri fréttir Stórtónleikar og flugeldasýning að vanda á Ljósanótt Neðanjarðarpartý og menningarveisla fyrir öll vit Ný viðbygging við Þjóðleikhúsið „langþráður draumur“ Skammar vini sína: „Hættum Happy birthday á Facebook“ Klórar sér í kollinum yfir nýrri göngubrú: Margt „mjög sérstakt“ sem menn hafi búið til síðustu ár Ráðin nýr verkefnastjóri menningar í Kópavogi Ljósbrot tilnefnd til Kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs Syrgir gamla íslenska skyrið: „Nánast með verstu menningarglæpum okkar sögu“ Kolfinna leikstýrir kærastanum í annað sinn Opnar femínískt myndlistagallerí í Vesturbænum „Það var tímapunktur sem ég talaði aldrei um neitt“ Sjá meira