Tíska og hönnun

Búið að krýna nýjan arf­taka Vogue-veldisins

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Chloe Malle tekur við Vogue veldinu.
Chloe Malle tekur við Vogue veldinu. Jamie McCarthy/Getty Images

Tískuheimurinn logaði þegar ritstjórinn Anna Wintour tilkynnti fyrr í sumar að hún hefði sagt upp starfi sínu hjá tímaritinu Vogue en blaðið er jafnan kallað tískubiblían. Aðdáendur tímaritsins hafa beðið í ofvæni eftir að arftaki Wintour verði kynntur til sögunnar og hafa jafnvel lagt töluverðar fjárhæðir í veðmál um það.

Nú er það loks orðið ljóst að hin 39 ára gamla Chloe Malle tekur við keflinu en hún er enginn nýgræðingur í tískuheiminum. Malle hefur unnið í tískublaðamennsku síðastliðin fjórtán ár og var meðal annars orðin ritstjóri vefsíðu Vogue og heldur utan um hlaðvarp tímaritsins sem ber heitið The Run Through. 

Chloe Malle er nú skipaður ritstjóri blaðagreina eða „head of editorial content“. Wintour er þó ekki að fara langt þar sem hún mun enn vera Vogue innan handar sem alþjóðlegur tengill og efnis-stjóri (e. editorial director) Vogue. 

Að sögn miðla vestanhafs hefur Malle verið mjög vinsæl innan fyrirtækisins og staðið sig með mikilli prýði. Hún er dóttir franska leikstjórans Louis Malle og leikkonunnar Candice Bergen, sem lék einmitt ritstjóra Vogue í þáttaröðinni Beðmál í borginni eða Sex and The City. 

Í Instagram tilkynningunni frá Vogue er bein tilvísun í Önnu Wintour varðandi þessi nýju hlutskipti.  

„Tíska er listform sem fagnar breytingum en sumar breytingar standa manni nær en aðrar. Þegar það kom að því að ráða inn einhvern til að ritstýra bandaríska Vogue vissi ég að ég fengi bara eitt tækifæri til þess að fara rétt að. Ég er gríðarlega spennt að tilkynna að Chloe Malle verður næsti ritstjóri hér hjá okkur í Bandaríkjunum.“

Tíska og hönnun Bandaríkin Tímamót


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.