Súrsætir matcha-bitar úr smiðju danska sjarmatröllsins

Danska sjarmatröllið og raunveruleikastjarnan Frederik Haun deildi einfaldri uppskrift að grískum jógúrt- og matchabitum með hindberjum með fylgjendum sínum á Instagram. Hann segir bitana bæði holla og bragðgóða og tilvalda til að njóta í sólinni.
Frederik vakti fyrst athygli sem keppandi í þáttunum, Den Store Bagedyst, sem sýndir voru á DR. Hann heillaði bæði áhorfendur og dómnefnd upp úr skónum. Eftir þátttökuna jukust vinsældir hans á samfélagsmiðlum, þar sem hann deilir reglulega girnilegum uppskriftum, myndum úr fjölskyldulífinu og af heimilinu.
Hráefni - í 12 stk.
Aferð:
