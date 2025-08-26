Það ríkti sannkölluð hátíðarstemning í Hljómskálagarðinum þegar árlegir Menningarnæturtónleikar Bylgjunnar fóru fram. Gríðarlegur mannskari safnaðist saman og skemmti sér fram eftir kvöldi, þar sem nokkrir af fremstu tónlistarmönnum landsins stigu á svið.
Fram komu Skítamórall, Herra Hnetusmjör, GDRN, listaparið Júlí Heiðar og Þórdís Björk, VÆB-bræður, tónlistarkonurnar Klara Elías og Klara Einars, auk stórsveitarinnar Nýdönsk.
Menningarnæturtónleikar Bylgjunnar hafa fest sig í sessi á Menningarnótt allt frá árinu 2010 og eru orðnir fastur liður í sumardagskrá borgarbúa.
Hulda Margrét, ljósmyndari, var á svæðinu og myndaði gleðina.