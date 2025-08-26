Lífið

Taum­laus gleði og stjörnum prýddir tón­leikar

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Menningarnæturtónleikar Bylgjunnar fóru fram í Hljómskálagarðinum um liðna helgi.
Menningarnæturtónleikar Bylgjunnar fóru fram í Hljómskálagarðinum um liðna helgi.

Það ríkti sannkölluð hátíðarstemning í Hljómskálagarðinum þegar árlegir Menningarnæturtónleikar Bylgjunnar fóru fram. Gríðarlegur mannskari safnaðist saman og skemmti sér fram eftir kvöldi, þar sem nokkrir af fremstu tónlistarmönnum landsins stigu á svið.

Fram komu Skítamórall, Herra Hnetusmjör, GDRN, listaparið Júlí Heiðar og Þórdís Björk, VÆB-bræður, tónlistarkonurnar Klara Elías og Klara Einars, auk stórsveitarinnar Nýdönsk.

Menningarnæturtónleikar Bylgjunnar hafa fest sig í sessi á Menningarnótt allt frá árinu 2010 og eru orðnir fastur liður í sumardagskrá borgarbúa.

Hulda Margrét, ljósmyndari, var á svæðinu og myndaði gleðina.

