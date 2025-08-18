Ráðin nýr verkefnastjóri menningar í Kópavogi Atli Ísleifsson skrifar 18. ágúst 2025 14:03 Vigdís Jakobsdóttir. Kópavogsbær Vigdís Jakobsdóttir hefur verið ráðin verkefna – og viðburðastjóri menningarmála í Kópavogi. Í tilkynningu segir að Vigdís eigi að baki glæstan feril í menningarstjórnun hérlendis en hún hafi verið listrænn stjórnandi Listahátíðar í Reykjavík á árunum 2016-2024. „Hún situr í stjórnum Þjóðleikhúsráðs, Miðstöðvar barnamenningar, Sviðslistamiðstöðvar og Listaháskólans og hefur auk þess sinnt fjölbreyttum störfum er snúa að list og menningu undanfarin ár bæði hérlendis og erlendis. Vigdís lærði leikstjórn við Háskólann í Kent í Canterbury og er með diplómu í kennslufræði fyrir háskólakennara frá HÍ,“ segir í tilkynningunni, en alls sóttu 113 um stöðuna. Vigdís hefur störf þann 1. september. Vistaskipti Kópavogur Menning Söfn Mest lesið Stjörnulífið: Skúli og Gríma orðin hjón Lífið Ein glæsilegasta leikkona landsins á lausu Lífið „Ég hef verið mikill kvíðasjúklingur alveg síðan ég var barn“ Lífið Terence Stamp látinn Bíó og sjónvarp Bryndís Haralds amman og Gunni Helga afinn Lífið „Maður getur þakkað íslenskum bókmenntum fyrir H.C. Andersen“ Lífið Breyta merki Eurovision Tíska og hönnun Eldri menn hlógu þegar hún sótti um vinnu Lífið WikiLeaks og aðför stórvelda: Uppljóstrun aldarinnar undirbúin í Reykjavík Lífið Saga Matthildur orðin tveggja barna móðir Lífið Fleiri fréttir Ráðin nýr verkefnastjóri menningar í Kópavogi Ljósbrot tilnefnd til Kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs Syrgir gamla íslenska skyrið: „Nánast með verstu menningarglæpum okkar sögu“ Kolfinna leikstýrir kærastanum í annað sinn Opnar femínískt myndlistagallerí í Vesturbænum „Það var tímapunktur sem ég talaði aldrei um neitt“ Galdrakarlinn í Oz aftur á fjalirnar Nýr barnakór Hallgrímskirkju stofnaður Bogi hljóp í skarðið fyrir Kristbjörgu Kjeld og ærði áhorfendur Risastór menningarhátíð á Flateyri Ofboðslega falleg berskjöldun Nýjum listaverkum komið upp á Héðinsreitnum Sjá meira