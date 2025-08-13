Þau sjö ár sem ég sat í borgarstjórn gagnrýndi ég þann frumskóg sem bílastæðagjöld eru í Reykjavík. Ég lagði fram fjölmargar bókanir og tók málið oft upp á fundum. Í dag er staðan þannig að þeir sem eru sektaðir er ekki lengur gert viðvart um það með sektarmiða á framrúður bíla og fjölmörg fyrirtæki hafa fengið leyfi frá borginni til að sinna gjaldtöku. Hér verður að hafa í huga að bílastæðagjöld eru aðfararhæf að lögum og geta leitt til eignaupptöku. Skylda stjórnvalds til að tilkynna um sekt er því rík.
Einkafyrirtækin sinna gjaldtökunni bæði vegna stæða við götur borgarinnar sem og í bílastæðahúsum, bæði ofan- og neðanjarðar. Bílastæðahúsin geta bæði verið í eigu borgarinnar og einkaaðila. En starfsemin ber öll einkenni neðanjarðarstarfsemi því eigendur bíla eiga vægast sagt erfitt með á átta sig á hvaða smáforrit þeir þurfa að hafa til að standa í skilum og sektirnar hrannast upp. Oft án þess að ökumaðurinn geri sér grein fyrir að hann hafi verið sektaður, hvað þá kominn í vanskil með tilheyrandi ofurkostnaði.
Núverandi ríkisstjórn hefur boðað að tekið verði á lagaumgjörð þessara mála. Reykjavíkurborg lætur sitt vondandi heldur ekki eftir liggja. Enda er þessi málaflokkur ekki síður á forræði borgarinnar og annarra sveitarfélaga þar sem það á við. Ástand þessara mála er ekki gott í Reykjavík og núverandi meirihluti í borginni mun örugglega bregðast við því.
Fjölgun gjaldskyldusvæða leiðir til ásóknar í gjaldfrjáls stæði í grónum hverfum sem skapar óþægindi fyrir íbúa þar. Skortur er á upplýsingagjöf um verðlagningu og lengd gjaldtökutíma á stæðum í einkarekstri. Mörk einstakra innheimtufyrirtækja eru oft óljós; hvar eitt fyrirtæki ræður för og annað tekur við þannig að bíleigendum er vægast sagt vorkun.
Þar sem einkafyrirtæki hafa yfirráð á stæðum er ekkert þak eða hámark á upphæð bílastæðagjalda eða á svo kölluðum þjónustu-eða vanrækslugjöldum. Gjaldtaka á sumum nýlegum bílastæðum í einkaeigu lyktar af hreinni græðgi.
Dæmi eru um að klukkutíminn kosti þúsund krónur á bílastæðum þar sem innheimt er allan sólarhringinn alla daga ársins. Hér er mikilvægt verkefni fyrir ríki og borg að vinna saman að. Það ætti að vera auðvelt þar sem sömu flokkar mynda ríkisstjórnina og sitja í meirihluta borgarstjórnar.
Eitt af hlutverkum sveitarfélaga er að gæta hagsmuna íbúa gagnvart óréttmætum viðskiptaháttum. Allt of margir bílaeigendur lenda í því að vera ranglega krafðir um vanrækslugjöld vegna þess að þeir greiddu ekki fyrir rétt stæði eða með réttu smáforrit. Fyrirkomulag innheimtu bílastæðagjalda er algjör frumskógur fyrir neytendur og það er ekki er hægt að líða.
Höfundur er þingmaður Flokks fólksins.
Katrín Íris Sigurðardóttir skrifar
Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar
Una Margrét Jónsdóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Hrafnhildur Bragadóttir,Birna Sigrún Hallsdóttir skrifar
Haraldur Hrafn Guðmundsson skrifar
Vigdís Ásgeirsdóttir skrifar
Freyr Ólafsson skrifar
Snæbjörn Guðmundsson skrifar
Magnús Guðmundsson skrifar
Sigríður Svanborgardóttir skrifar
Friðþjófur Helgi Karlsson skrifar
Sigurjón Þórðarson skrifar
María Lilja Tryggvadóttir skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Anna Laufey Stefánsdóttir skrifar
Rakel Linda Kristjánsdóttir skrifar
Magnús Rannver Rafnsson skrifar
Matthildur Björnsdóttir skrifar
Bjarni Freyr Guðmundsson skrifar
Pétur Heimisson skrifar
Friðþjófur Helgi Karlsson skrifar
Siv Friðleifsdóttir skrifar
Arnar Eggert Thoroddsen skrifar
Jón Frímann Jónsson skrifar
Einar Hugi Bjarnason skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar