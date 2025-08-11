Skoðun

Með­sek um þjóðar­morð vegna að­gerða­leysis?

Pétur Heimisson skrifar

Hamasliðar réðust inn í Ísrael 7. október 2023, svívirtu þar og drápu saklausa borgara og numu fjölda á brott. Þennan óafsakanlega glæp má rekja til ofbeldis Ísraels gegn Palestínumönnum allt síðan Ísraelum var, eftir síðari heimsstyrjöld, afhent land sem rænt var frá Palestínumönnum. JÁ, það var landrán og því breytir ekki sú fráleita túlkun á eldgömlum texta, að Ísrael sé Guðs útvalin þjóð. Ísraelsríki hóf strax eftir 7. október 2023 þaulskipulagða útrýmingu fólks á Gaza með viðbjóðslegum aðferðum. Fólk er limlest og drepið með sprengjum og skotvopnum. Hungri er skipulega beitt með því t.d. að mestur hluti ræktarlands og stór hluti innviða í sjávarútvegi hafa verið eyðilagðir, hamlað er neyðarhjálp og fólk í biðröðum á úthlutunarstöðum matvæla er skotið til bana. Þá hefur Ísraelsher eyðilagt flest ef ekki öll sjúkrahús og vísvitandi drepið heilbrigðisstarfsfólk og þannig dregið úr lífslíkum veikra og særðra og greitt götu sýkinga sem veita mörgum náðarhöggið. Til að lágmarka vandaðan fréttaflutning af því sem gerist drepa böðlar Ísraels fréttamenn. Á Gaza er ekki stríð, heldur einhliða slátrun af hálfu Ísraels, þjóðarmorð sem réttilega er líkt við helför nasista gegn Gyðingum. Allur þessi viðbjóður er gerður með vitund, vilja og beinum stuðningi Bandaríkjanna, sem augljóslega eru meðsek um þjóðarmorð. Íslensk stjórnvöld, bæði síðasta og núverandi ríkisstjórn hafa ekki fremur en flest önnur vestræn stjórnvöld gripið til refsiaðgerða gegn Ísrael. Gerir slíkt aðgerðaleysi stjórnvöld og þjóð ekki siðferðilega meðsek?

Hvers vegna?

Hvers vegna grípur ríkisstjórn okkar ekki til refsiaðgerða gegn þjóðarmorðingjunum? Hvers vegna krefst stjórnarandstaðan ekki slíkra aðgerða gegn Ísrael? Síðast en ekki síst, hví standa þeir þingmenn sem eru eitt eða fleira af eftirtöldu; mæður, feður, ömmur, afar, systur, bræður, frænkur eða frændur barna, ekki upp fyrir palestínsk börn? Hví kæra þau ekki Ísrael fyrir þjóðarmorð og setja viðskiptabann á ríkið með öllum atkvæðum Alþingis, sem þau trúlega ráða yfir? Hvers vegna er Ísland ekki orðið þátttakandi í svokölluðum Haag hópi þjóða sem vilja stöðva flutning hergagna til Ísraels og framfylgja alþjóðalögum gegn þeim sem fremja glæpi gagnvart íbúum Palestínu? Hverra hagsmuna er gætt með aðgerðaleysinu?

Við þurfum svör!

Þingheimur allur og sérlega ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra skulda þjóðinni skýringar á aðgerðaleysi sínu. Eru það lygar bandarískra stjórnvalda sem blinda ykkur sýn eins og ráðherrunum Davíð Oddssyni og Halldóri Ásgrímssyni sem gerðu okkur meðsek um innrás í Írak? Eru það bandarískir hagsmunir, ekki almennings, heldur tiltekinna ofurríkra einstaklinga og fyrirtækja sem þingmenn láta binda hendur sínar? Er það þjónkun við Ursulu von der Leyen forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem ræður för? Er það aumkunarverð framkoma Mark Rutte framkvæmdastjóra NATO, sem skjallar Trump á einfeldningslegan hátt, sem heillar ykkur? Ein spurning að lokum með vísan í mjög málefnaleg viðbrögð ónefnds manns, sem þekkir vel til lyfjabransans, við grein minni: "Kærum og beitum Ísrael viðskiptabanni. Hann sagði m.a.: "Úff… við kaupum mest af okkar venjulegu lyfjum frá Israel læknir góður. Líklega um 75% allra samheitalyfja." Því spyr ég hvort meintir hagsmunir íslenskra sjúklinga vegna sterkrar stöðu Ísraels sem lyfjaframleiðanda eða annað hliðstætt stýri gjörðum Alþingis? Hver sem skýringin er á aðgerðaleysinu, þá á þjóðin heimtingu á að vita hana. Hvers vegna er ekki gripið til refsiaðgerða gegn Ísrael? Ég óska svara !

Höfundur er læknir, situr fyrir VG í umhverfis- og framkvæmdaráði Múlaþings og er í stjórn VG.

Pétur Heimisson

