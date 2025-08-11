Meðsek um þjóðarmorð vegna aðgerðaleysis? Pétur Heimisson skrifar 11. ágúst 2025 10:01 Hamasliðar réðust inn í Ísrael 7. október 2023, svívirtu þar og drápu saklausa borgara og numu fjölda á brott. Þennan óafsakanlega glæp má rekja til ofbeldis Ísraels gegn Palestínumönnum allt síðan Ísraelum var, eftir síðari heimsstyrjöld, afhent land sem rænt var frá Palestínumönnum. JÁ, það var landrán og því breytir ekki sú fráleita túlkun á eldgömlum texta, að Ísrael sé Guðs útvalin þjóð. Ísraelsríki hóf strax eftir 7. október 2023 þaulskipulagða útrýmingu fólks á Gaza með viðbjóðslegum aðferðum. Fólk er limlest og drepið með sprengjum og skotvopnum. Hungri er skipulega beitt með því t.d. að mestur hluti ræktarlands og stór hluti innviða í sjávarútvegi hafa verið eyðilagðir, hamlað er neyðarhjálp og fólk í biðröðum á úthlutunarstöðum matvæla er skotið til bana. Þá hefur Ísraelsher eyðilagt flest ef ekki öll sjúkrahús og vísvitandi drepið heilbrigðisstarfsfólk og þannig dregið úr lífslíkum veikra og særðra og greitt götu sýkinga sem veita mörgum náðarhöggið. Til að lágmarka vandaðan fréttaflutning af því sem gerist drepa böðlar Ísraels fréttamenn. Á Gaza er ekki stríð, heldur einhliða slátrun af hálfu Ísraels, þjóðarmorð sem réttilega er líkt við helför nasista gegn Gyðingum. Allur þessi viðbjóður er gerður með vitund, vilja og beinum stuðningi Bandaríkjanna, sem augljóslega eru meðsek um þjóðarmorð. Íslensk stjórnvöld, bæði síðasta og núverandi ríkisstjórn hafa ekki fremur en flest önnur vestræn stjórnvöld gripið til refsiaðgerða gegn Ísrael. Gerir slíkt aðgerðaleysi stjórnvöld og þjóð ekki siðferðilega meðsek? Hvers vegna? Hvers vegna grípur ríkisstjórn okkar ekki til refsiaðgerða gegn þjóðarmorðingjunum? Hvers vegna krefst stjórnarandstaðan ekki slíkra aðgerða gegn Ísrael? Síðast en ekki síst, hví standa þeir þingmenn sem eru eitt eða fleira af eftirtöldu; mæður, feður, ömmur, afar, systur, bræður, frænkur eða frændur barna, ekki upp fyrir palestínsk börn? Hví kæra þau ekki Ísrael fyrir þjóðarmorð og setja viðskiptabann á ríkið með öllum atkvæðum Alþingis, sem þau trúlega ráða yfir? Hvers vegna er Ísland ekki orðið þátttakandi í svokölluðum Haag hópi þjóða sem vilja stöðva flutning hergagna til Ísraels og framfylgja alþjóðalögum gegn þeim sem fremja glæpi gagnvart íbúum Palestínu? Hverra hagsmuna er gætt með aðgerðaleysinu? Við þurfum svör! Þingheimur allur og sérlega ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra skulda þjóðinni skýringar á aðgerðaleysi sínu. Eru það lygar bandarískra stjórnvalda sem blinda ykkur sýn eins og ráðherrunum Davíð Oddssyni og Halldóri Ásgrímssyni sem gerðu okkur meðsek um innrás í Írak? Eru það bandarískir hagsmunir, ekki almennings, heldur tiltekinna ofurríkra einstaklinga og fyrirtækja sem þingmenn láta binda hendur sínar? Er það þjónkun við Ursulu von der Leyen forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem ræður för? Er það aumkunarverð framkoma Mark Rutte framkvæmdastjóra NATO, sem skjallar Trump á einfeldningslegan hátt, sem heillar ykkur? Ein spurning að lokum með vísan í mjög málefnaleg viðbrögð ónefnds manns, sem þekkir vel til lyfjabransans, við grein minni: "Kærum og beitum Ísrael viðskiptabanni. Hann sagði m.a.: "Úff… við kaupum mest af okkar venjulegu lyfjum frá Israel læknir góður. Líklega um 75% allra samheitalyfja." Því spyr ég hvort meintir hagsmunir íslenskra sjúklinga vegna sterkrar stöðu Ísraels sem lyfjaframleiðanda eða annað hliðstætt stýri gjörðum Alþingis? Hver sem skýringin er á aðgerðaleysinu, þá á þjóðin heimtingu á að vita hana. Hvers vegna er ekki gripið til refsiaðgerða gegn Ísrael? Ég óska svara ! Höfundur er læknir, situr fyrir VG í umhverfis- og framkvæmdaráði Múlaþings og er í stjórn VG. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Pétur Heimisson Mest lesið Takk starfsfólk og forysta ÁTVR Siv Friðleifsdóttir Skoðun Umgengnistálmanir – brot á réttindum barna Einar Hugi Bjarnason Skoðun Tölfræði og raunveruleikinn Jón Frímann Jónsson Skoðun Eldra fólk, þolendum ofbeldis oft ekki trúað Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir Skoðun Þjóðarmorðið í Palestínu Arnar Eggert Thoroddsen Skoðun Tími ábyrgðar í útlendingamálum – ekki uppgjafar Friðþjófur Helgi Karlsson Skoðun Ekki kjósa Stóra stoppið í Ártúnsbrekku Sara Björg Sigurðardóttir Skoðun Meðsek um þjóðarmorð vegna aðgerðaleysis? Pétur Heimisson Skoðun 37 milljarðar gefins á silfurfati Gunnlaugur Stefánsson Skoðun Tóbakslaust Ísland! - Með hjálp stefnu um skaðaminnkun Bjarni Freyr Guðmundsson Skoðun Skoðun Skoðun Sorglegur uppgjafar doði varðandi áframhaldandi stríðin í dag Matthildur Björnsdóttir skrifar Skoðun Tóbakslaust Ísland! - Með hjálp stefnu um skaðaminnkun Bjarni Freyr Guðmundsson skrifar Skoðun Meðsek um þjóðarmorð vegna aðgerðaleysis? Pétur Heimisson skrifar Skoðun Tími ábyrgðar í útlendingamálum – ekki uppgjafar Friðþjófur Helgi Karlsson skrifar Skoðun Takk starfsfólk og forysta ÁTVR Siv Friðleifsdóttir skrifar Skoðun Þjóðarmorðið í Palestínu Arnar Eggert Thoroddsen skrifar Skoðun Eldra fólk, þolendum ofbeldis oft ekki trúað Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Tölfræði og raunveruleikinn Jón Frímann Jónsson skrifar Skoðun Umgengnistálmanir – brot á réttindum barna Einar Hugi Bjarnason skrifar Skoðun Frá dulúð til daglegs lífs: Hvernig nýjasta gervigreindin vinnur með þér – og gerir þig klárari Sigvaldi Einarsson skrifar Skoðun Stjórnun, hönnun og framkvæmd öryggisráðstafana í Reynisfjöru Magnús Rannver Rafnsson skrifar Skoðun Ósýnilegur veruleiki – Alvarlegt ME og baráttan fyrir skilningi Helga Edwardsdóttir skrifar Skoðun Baráttan um þjóðarsálina Alexandra Briem skrifar Skoðun Lagaleg réttindi skipta máli Kári Garðarsson skrifar Skoðun Pride and Progress: Advancing Equality Through Unity Clara Ganslandt skrifar Skoðun Hver rödd skiptir máli! Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir skrifar Skoðun Sýnum þeim frelsið Þorbjörg Þorvaldsdóttir skrifar Skoðun Endurhæfing skiptir öllu máli í Parkinson Helga G Halldórsdóttir skrifar Skoðun Hinsegin í vinnunni Halla Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Við stöndum þeim næst en fáum ekki rödd Svava Bjarnadóttir skrifar Skoðun Sumarorlofið fór í baráttuna fyrir barni - er það sanngjarnt? Sigríður Auðunsdóttir skrifar Skoðun Sjálfstæðisstefnan og frelsið Helgi Áss Grétarsson skrifar Skoðun Sjö staðreyndir í útlendingamálum Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir skrifar Skoðun Þegar fjölbreytileikinn verður ógn: Afneitun, andstaða og ótti við hið mannlega Haukur Logi Jóhannsson skrifar Skoðun Einmanaleiki: Skortir þig tengsl við þig eða aðra? Sigrún Þóra Sveinsdóttir skrifar Skoðun Svargrein: Ísland á víst að íhuga aðild að ESB Ágúst Ólafur Ágústsson skrifar Skoðun Fjölbreytni í endurhæfingu skiptir máli Hólmfríður Einarsdóttir skrifar Skoðun Sumarfríinu aflýst Sigurður Helgi Pálmason skrifar Skoðun Úr skotgröfum í netkerfin: Netárásir á innviði Vesturlanda Ýmir Vigfússon skrifar Skoðun Fordómar gagnvart hinsegin fólki – Reynslusaga Geir Gunnar Markússon skrifar Sjá meira