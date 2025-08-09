Slökkviliðsmenn voru fljótir að bregðast við þegar eldur kviknaði í þúsund ára gamalli dómkirkju í borginni Córdoba á Spáni í gær.
Myndbönd af atburðinum sýna reyk leggja frá kirkjunni í gærkvöldi. Erlendir miðlar greina frá því að kviknað hafi í götusópi og að eldurinn hafi borist í bygginguna.
„Virkinu er bjarhað. Eldurinn breiðir ekki úr sér. Það verða sem sagt engar hamfarir,“ sagði José María Bellido borgarstjóri Córdoba í sjónvarpsviðtali vegna eldsins.
Se me está hundiendo el corazón viendo esto. Que logren apagarlo pronto y los daños sean lo más mínimos posibles. La Mezquita de Córdoba tiene un valor histórico-cultural incalculable. Me duele el alma ver esto. #MezquitaDeCordoba #Cordoba pic.twitter.com/RB4CUvoNPA— SEBTalkReacts (@SebTalkReacts) August 8, 2025
La Mezquita var byggð á áttundu öld undir stjórn Ommejada, þá sem moska. Þegar kristnir menn lögðu undir sig Spán á þrettándu öld undir stjórn Ferdinand þriðja var moskunni breytt í dómkirkju. Byggingin er eitt helsta kennileiit borgarinnar og í frétt Guardian segir að um tvær milljónir heimsæki borgina ár hvert.