Hin 27 ára Sweeney, sem er þekktust fyrir leik sinn í þáttunum Euphoria og White Lotus og kvikmyndunum Anyone But You og Once Upon a Time in Hollywood, hefur hafið samstarf með sápuframleiðandanum Dr. Squatch að sápunni Baðvatnssæla Sydneyar (e. Sydney's Bathwater Bliss) sem er hugsuð fyrir karla og verður framleidd í takmörkuðu upplagi.

„Þegar aðdáendurnir þínir byrja að biðja um baðvatnið þitt geturðu annað hvort hunsað það eða breytt því í Dr. Squatch sápustykki,“ sagði Sweeney í fréttatilkynningu.

Baðvatnssæla Sydneyar lítur svona út.

Sweeney hefur áður unnið með Dr. Squatch við að auglýsa líkamsskol fyrirtækisins þar sem hún birtist í búbblubaði. Nú hefur fyrirtækið endurnýtt gömlu auglýsingarnar fyrir þessa nýju sápu.

Sápan er hrjúf og innheldur sand og furubörk auk baðvatns Sydneyar. Dr. Squatch lýsir því yfir að ilmurinn „miðli tveimur bestu stöðum jarðar: náttúrunni og baði Sydneyar Sweeney.“

Baðvatnssæla Sydneyar verður aðeins til sölu í takmörkuðu magni, fimm þúsund eintökum, og fer í sölu 6. júní næstkomandi.