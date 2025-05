Friðþóra er kærasta hins súkkulaðisæta tónlistarmanns Patriks Atlasonar, eða Prettyboitjokkó. Þau byrjuðu saman sumarið 2022, hálfu ári áður en Patrik skaust upp á stjörnuhiminn með lagið „Skína“. Friðþóra segir þau hafa fullt fyrir stafni þessa dagana, þar sem þau eru að undirbúa flutninga. Nýverið settu þau íbúð sína í Áslandinu í Hafnarfirði á sölu, og sumarið fer því í flutninga og að koma sér fyrir á nýjum stað.

Í viðtali við Vísi árið 2023 sagði Patrik frá því að Friðþóra hafi verið fegin að hafa kynnst honum áður en tónlistarferill hans sprakk út.

„Hún var með mér áður en þetta allt byrjaði, og ég sagði henni að ég ætlaði að vera poppstjarna Íslands. Hún viðurkennir stundum að þurfa aðeins að kyngja þessum breytingum. En hún og fjölskyldan hennar eru fegin að hafa fengið að kynnast mér áður en þetta allt byrjaði,“ sagði Patrik.

Friðþóra sýnir lesendum hina hliðina þessa vikuna

Fullt nafn? Friðþóra Sigurjónsdóttir

Aldur? 24 ára

Starf? Ég er pilates-kennari hjá World Class og vinn einnig hjá Heilindi, sem er búsetu- og skólaúrræði fyrir börn, ungmenni og fullorðna með fjölþættan vanda.

Fjölskylduhagir? Bý með kærastanum mínum, Patriki Snæ Atlasyni.

Lýstu sjálfri þér í þremur orðum:

Umhyggjusöm, jákvæð og samviskusöm.

Hvað er á döfinni? Einmitt núna erum við að selja íbúðina og svo stefnum við á að flytja í sumar.

Þín mesta gæfa í lífinu? Það er auðvitað fjölskyldan og vinirnir.

Hvað sérðu þig eftir tíu ár? Í mínum draumaheimi verð ég komin með fjölskyldu, heimili með fallegu útsýni sem endurnærir mann, og hamingjusöm.

Hvað viltu upplifa áður en þú deyrð? Vá góð spurning, mér hefur alltaf langað til að upplifa Japan.

Besta heilræði sem þú hefur fengið?

Ætli það sé ekki bara að taka einn dag í einu, mikilvægt að minna sjálfan sig á það, er alveg snillingur í að ofhugsa.

Hvað hefur mótað þig mest? Ég myndi segja að foreldrar mínir og það að vera yngsta barn, sem er frekar nice þar sem maður lærir mikið af þeim eldri. Einnig hefur lífið sjálft mótað mig.

Hvað gerirðu til að endurhlaða batteríin? Þessi er einföld – ég elska að gefa sjálfri mér tíma, eiga bara me-time. Ég fer í göngutúr með podcast í eyrunum, set á mig maska, fer í heitan tíma, horfi á Gossip Girl, poppa og fæ mér ískalda Coke Zero.

Uppskrift að drauma sunnudegi? Það sem ég elska við flesta sunnudaga er að við Patrik eigum þá oft saman. Þá förum við í góðan brunch, tökum smá bæjarrölt og skoðum föt, kíkjum á vini og fjölskyldu. Við endum svo oft daginn heima með góðum mat eða förum út að borða. Ef það er eitthvað spennandi í bíó þá klárum við daginn þar.“

Uppáhalds staðurinn á heimilinu? Ég held að ég verði að segja fataherbergið okkar, það er svo gaman að klæða sig upp þar.

Fallegasti staður á landinu? Svo margir, en mér finnst Þórsmörk mjög falleg. Ég fór oft þangað þegar ég var yngri og á mjög skemmtilegar minningar þaðan.

En í heiminum? Af því sem ég hef farið, þá er það Capri, ótrúlega fallegur staður.

Mjög mikið Mamma Mia vibe þar.

Hvað er það fyrsta sem þú gerir þú vaknar? Ég fer oftast fyrst að pissa, en fyrir utan það þá er það örugglega að finna út hvað ég á að vera í þann daginn.

En það síðasta sem þú gerir áður en þú ferð að sofa? Ég kíki hvort ég hafi ekki örugglega stillt vekjaraklukkuna svona þrisvar sinnum.

Hugarðu að heilsunni, þá hvernig? Já, ég elska að hugsa vel um mig, tek vítamín, hreyfi mig daglega og borða hollan og góðan mat.

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Guð, ég ætlaði að vera svo margt! En minn stærsti draumur var örugglega að verða dýralæknir, ég er algjör dýravinur.

Hvenær fórstu að gráta síðast og af hverju? Ómægóð! Það var þegar ég horfði á kvikmyndina Marley & Me, svo sorglegur endir.

Ertu A eða B týpa? Ég er alveg mesta B-týpan, en líf mitt er soldið mikið A, og mér líður betur að lifa A-lífi, þar sem ég verð miklu latari ef ég lifa því sem B-týpa.

Uppáhalds matur? Ég elska indverskan mat! Maturinn frá Austur Indíafélaginu er uppáhalds.

Hvað veitir þér innblástur? TikTok og Pinterest.

Hvaða tungumál talarðu? Tala íslensku, ensku og smá dönsku, en ég er samt alveg hræðileg í dönskunni.

Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileikum? Myndi segja að það væri örugglega hversu næm ég get verið á fólk.

Hvaða ofurkröftum myndir þú vilja búa yfir?

Væri svo til í að geta flogið.

Hvað stendur í síðustu FB-skilaboðunum sem þú sendir? Skilaboð til mömmu að ég sé að kenna Pilates um helgina.

Draumabíllinn þinn? Úff! Í svaka fantasíu heimi væri það bleikur Range Rover.

Hælar eða strigaskór? Elska fallega hæla.

Fyrsti kossinn? Guð, held ég beili á þessari spurningu.

Óttastu eitthvað?

Er alveg skíthrædd við sjóinn, myndi ekki hoppa ofan í þó svo að ég myndi fá borgað fyrir það.

Hvað ertu að hámhorfa á? Ég og Patrik erum að hámhorfa þættina The last of us.

Hvaða lag kemur þér alltaf í gírinn? Lag með Patrik sem kemur vonandi einn daginn út.