Hinn 44 ára Seiders var handtekinn 9. apíl eftir að starfsmaður skyndibitastaðarins Chick-fil-A hringdi í lögregluna og sagði mann hafa farið inn og út um baðherbergið með ólögráða drengjum, að því er fram kemur í fréttatilkynningu lögreglustjórans í Riverside-sýslu.

Fangamynd sem tekin var af Seiders í síðustu viku.

Tveimur dögum fyrr hafði lögreglunni borist tilkynning frá sama stað eftir að ellefu ára piltur sagði ókunnugan mann hafa tekið sig upp á meðan hann fór á klósettið.

Eftir að Seiders var handtekinn fékk lögreglan heimild til að leita á heimili hans, í bíl hans og síma. Í kjölfarið var hann ákærður fyrir vörslu barnaníðsefnis, fyrir að áreita barn, brjóta gegn friðhelgi einkalífs og fyrir tilraun til að brjóta friðhelgi einkalífs.

Seiders er nú í gæsluvarðhaldi og losnar ekki úr því nema hann greiði milljón dala tryggingu. Hann fer fyrir dómara í næstu viku.

Rekinn úr Nýju Klámritahöfundunum

„Allir í hljómsveitinni er algjörlega sjokkeraðir, skelfingu lostnir og niðurbrotnir vegna frétta af ákærunum gegn Joe Seiders — og við höfum samstundis rofið öll tengsl við hann,“ sagði talsmaður hljómsveitarinnar The New Pornographers í yfirlýsingu á föstudag.

Seiders gekk til liðs við hljómsveitina árið 2014, um sautján árum eftir að hún var stofnuð, og hefur verið hluti af síðustu plötum hennar ásamt söngvaranum Neko Chase, gítarleikaranum A.C. Newman og bassaleikaranum John Collins.

„Hjarta okkar er hjá öllum þeim sem eiga um sárt að binda vegna gjörða hans,“ sagði einnig í tilkynningu bandsins. Ekki liggur fyrir hvort brottrekstur trommarans hafi áhrif á framtíðaráætlanir hljómsveitarinnar.

Nýjasta smáskífa hljómsveitarinnar, „Ballad of the Last Payphone,“ kom út í byrjun mánaðar.