Bækurnar um Harry Potter eftir J.K. Rowling eru sjö talsins og komu út á árunum 1997 til 2007. Átta kvikmyndir voru gerðar um bækurnar en heill heimur hefur verið skapaður um sögu galdrastráksins. Þrjár nýjar kvikmyndir sem gerast í sama heimi hafa verið gefnar út, leiksýning að nafni Cursed Child frumsýnt og tölvuleikur.

Áætlað er að gera eina sjónvarpsþáttaröð fyrir hverja bók en samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins er rithöfundurinn hluti af framleiðsluteymi þáttanna. Söguþráðurinn á að vera eins líkur bókunum og hægt er.

John Lithgow tekur við hlutverki skólastjórans Albus Dumbledore. Lithgow hefur komið víða að og lék til að mynda í kvikmyndinni Conclave sem hlaut Óskarsverðlaun fyrir besta handrit byggt á áður útgefnu efni. Þá lánaði hann Farquaad greifa rödd sína í geysivinsælu kvikmyndunum um Shrek. Auk þess tók hann að sér hlutverk Winston Churchill í Crown sjónvarpsþáttunum.

Paapa Essiedu mun taka að sér hlutverk Severus Snape, kennara í galdraskólanum. Essiedu komst á sjónarsviðið í þáttunum I May Destroy You. Hann hefur einnig stigið á svið á West End í leiksýningunni All My Sons. Þá lék hann einnig í Black Mirror þættinum Gaap.

Hlutverk McGonagall prófessor, sem Maggie Smith lék eftirminnilega í kvikmyndum um Harry Potter, verður túlkað af Janet McTeer. Hún hefur til að mynda leikið í kvikmyndunum The Menu, Wuthering Heights auk þáttaraðanna Ozark og Jessica Jones.

Nick Frost ætlar að taka að sér hlutverk risans Hagrid. Hann hefur birst í grínkvikmyndum líkt og Shaun of the Dead, Hot Fuzz og The World's End.

Paul Whitehouse leikur viðskotailla húsvörðinn Argus Filch. Hann lék í grínþáttum BBC sem heita The Fast Show og í Harry & Paul.

Hlutverk prófessorsins Quirinus Quirrell verður túlkað af Luke Thallon. Thallon hefur aðallega leikið í leikhúsi og leikur til að mynda Hamlet í samnefndri sýningu á vegum Royal Shakespeare Company.

Tökur á þáttunum eiga að hefjast í sumar en ekki er búið að skipa í hlutverk aðalpersónanna Harry Potter, Ron Weasley og Hermione Granger. HBO hélt opnar prufur fyrir hlutverkin og mættu fleiri en þrjátíu þúsund börn sem vildu reyna við hlutverkin.