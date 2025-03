Ætlar í stríð við Kim leyfi hún North ekki að rappa á lagi með Diddy

Hinn 47 ára West birti færslu á X (áður Twitter) á laugardaginn 15. mars þar sem hann deildi nýju lagi, „Lonely Roads Still Go to Sunshine“.

„LONELY ROADS STILL GO TO SUNSHINE, nýtt lag eftir PUFF DADDY með syni hans KING COMBS, dóttur minni NORTH WEST og nýjum Yeezy-tónlistarmanni frá Chicago, Jasmine Williams,“ skrifaði Kanye í færslunni sem er nú búið að eyða.

Þakkar West fyrir uppeldi barnanna

Lagið sem er um fimm mínútna langt hefst á símasamtali West við Sean „Diddy“ Combs, sem situr í fangelsi og bíður réttarhalda sinna í New York í maí. Combs er þar ákærður fyrir fjölda brota, þar á meðal mansal, skipulagða glæpastarfsemi og nauðganir.

„Ég vil bara þakka þér svo mikið fyrir að annast börnin mín, maður. Og það hefur enginn haft samband við mig,“ segir rödd sem virðist vera Combs.

„Algjörlega, ég elska þig svo mikið, maður. Það er eins og þú hafir alið mig upp, jafnvel þegar ég þekkti þig ekki, veistu hvað ég meina?“ svarar þá Kanye.

Combs er skráður framleiðandi lagsins en hinn 26 ára Christian „King“ Combs og hin ellefu ára North West rappa hvort sitt versið. Hlusta má á brot úr laginu sem aðdáendasíða West hefur deilt á X hér að neðan:

LONELY ROADS STILL GO TO SUNSHINE



YE KANYE WEST

PUFF DADDY feat.

KING COMBS (PUFF Son)

NORTH WEST

JASMINE WILLIAMS (new Yeezy artist from Chicago)



NEW SONG pic.twitter.com/CAQycwkACz — YEFANATICS (@yefanatics) March 15, 2025

Hótar lögsókn á hendur barnsföðurnum

Dægurmálamiðillinn TMZ hefur eftir nokkrum heimildarmönnum að Kim Kardashian hafi gert allt til að koma í veg fyrir að Kanye gæfi lagið úr.

North á að hafa heimsótt föður sinn í tónlistarstúdíóið nýlega og tekið upp línurnar fyrir lagið. Hann hafi þá sagt henni að það kæmi út á næstu sunnudagstónleikum sínum, Sunday Service.

Mæðgurnar North West og Kim Kardashian á leik LA Lakers í ágúst 2024. Getty

TMZ heldur því fram að þegar Kim komst að útgáfu lagsins hafi hún hótað Kanye lögsókn. Í kjölfarið hafi verið haldinn fundur með dómara og sáttasemjara. Kanye sjálfur hafi ekki verið viðstaddur en fulltrúi hans lofað því að lagið yrði ekki gefið út.

Samkvæmt TMZ vill Kim ekki sjá North koma nálægt hegðun Kanye, sem hefur ítrekað lýst því yfir að hann sé nasisti haldinn gyðinga-andúð, á opinberum vettvangi eða nokkru sem viðkemur Diddy í ljósi ákæranna sem hann á yfir höfði sér.

Hótar stríði ef hún leyfir ekki útgáfu lagsins

Skjáskot af meintum textaskilaboðum Kanye og Kim sem rapparinn birti á X skömmu fyrir útgáfu lagsins virðast renna stoðum undir fréttaflutning Tmz.

Skjáskot af færslu West þar sem hann segist ekki vera að grínast.

Á skjáskotinu segist Kanye aldrei ætla að tala við barnsmóður sína aftur. Virðist það vera vegna þeirra lagalegu aðgerða sem Kim greip til.

Kim svarar honum og segist hafa skráð nafn North sem vörumerki. Hann hafi sjálfur gefið leyfi fyrir því og vörumerkið verði eign North þegar hún nær átján ára aldri.

„Hættu svo. Ég sendi pappírana til þín svo hún yrði ekki í Diddy-laginu til að vernda hana,“ skrifar hún svo. „Við samþykktum þegar þau fæddust að ég fengi nöfn barnanna og vörumerki þeirra. Svo enginn annar myndi taka þau.“

„Leiðréttu þetta eða ég fer í stríð,“ svaraði þá West og bætti við: „Hvorugt okkar mun jafna sig á opinberu afleiðingunum. Þú verður að drepa mig.“

Þessari færslu er rapparinn hins vegar búinn að eyða, rétt eins og færslunni með laginu. Sömu sögu er að segja með mynd sem hann deildi af hakakrossi á laugardaginn sem hann sagði að yrði plötuumslag næstu pltöu sinnar.

Umslag næstu plötu West að hans sögn.

Enn eru þó nokkur tvít inni á síðu West. Þar á meðal færslur þar sem hann segir „Maðurinn tekur lokaákvörðunina“ og „Allir kóngar elska að fara í stríð“. Vænta má að sú síðarnefnda tengist „stríðs“-yfirlýsingu hans við Kim.