Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í tíunda skipti þann 3. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói. Keppendur eru tuttugu talsins og eru á aldrinum 18 til 37 ára.

Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 3. apríl á Vísi og Stöð 2 Vísi.

Fullt nafn? Katla María Riley

Aldur? 17 ára að verða 18.

Starf? Vinn sem þjónn í sæta Svíninu.

Menntun? Ég er núna í fjarnámi í Fjölbrautskóla Við Ármúla.

Hvernig myndir þú lýsa sjálfri þér í þremur orðum?

Glaðlynd, Serk og Ákveðinn.

Arnór Trausti

Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig? Örugglega að ég er frá öðru landi.

Hver er fyrirmynd þín í lífinu? Mamma mín er fyrirmynd mín. Hún er svo sterk og hefur gengið í gegnum fullt af hlutum.

Hvað hefur mótað þig mest?

Að eiga tvær fjölskyldur og þurfa að skipta tímanum á milli þeirra.

Hver er mesta áskorunin sem þú hefur þurft að takast á við, og hvernig komstu þér í gegnum hana? Mesta áskorunin sem ég hef takist á við er örugglega átröskuninn sem ég fór í gegnum þegar ég var 12 ára. Ég komst í gegnum hana með hjálp frá fólkinu í kringum mig sem hjálpuðu mér mjög mikið.

Hverju ertu stoltust af? Sjálfri mér þar sem ég hef komist í gegnum mjög erfiða hluti og er mjög stolt af mér fyrir það.

Hver er þín mesta gæfa í lífinu? Örugglega vinir mínir og fjölskyldan.

Hvernig tekstu á við stress og álag? Ég slaka oftast á og hvíli mig frá öllu. Ég er oft með fjölskyldunni minni þegar ég fæ kvíða til að slaka á taugunum.

Besta heilræði sem þú hefur fengið? Það er ekkert sem dettur í hug nema að pabbi segir stundum við mig: Það eru fleiri fiskar útí sjó.

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Ég hoppaði einu sinni af mjög stórum kletti og björgunarsveitin þurfti að koma og hjálpa mér.

Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika? Nei ekkert sem ég veit af.

Hvað finnst þér heillandi í fari fólks? Mér finnst brosið hjá fólki.

En óheillandi? Væri ekki til í að svara þessari spurningu.

Hver er þinn helsti ótti? Að missa mömmu mína.

Hvar sérðu þig eftir tíu ár? Ég sé mig í læknisnámi að læra að verða barnalæknir.

Hvaða tungumál talarðu? Íslensku og ensku.

Hvað er uppáhalds maturinn þinn? Lambakjöt og sósan hjá stjúpmömmu minni.

Hvaða lag tekur þú í karókí? Baby með Justin Bieber eða When I was your man með Bruno Mars.

Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt? Ed Sheeran.

Hvort kýstu að skrifa skilaboð eða eiga samskipti við fólk í eigin persónu? Að eiga samskipti við annað fólk í persónu.

Ef þú fengir tíu milljónir til umráða, hvað myndirðu gera við peningana? Ég myndi líklegast eiga hann fyrir framtíðina mína.

Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni?

Mér hefur alltaf langað að keppa og ég ákvað að prófa að skrá mig án þess að vita hversu langt ég kæmist og núna er ég hér.

Hvað ert þú búin að læra í ferlinu? Að allir eru öðruvísi og að enginn er eins og að það skiptir engu máli hvernig þú lítur út því þú ert falleg eins og þú ert.

Hvaða samfélagslega málefni brennur þú fyrir? Væri ekki til í að svara þessari spurningu.

Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir? Að sýna fólki samfélagið okkar, landið sjálft og menninguna okkar. Mér finnst það vera mjög mikilvægt.

Af hverju sækist þú eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland? Ég hef brennandi áhuga á Íslandi og hef alltaf langað að keppa fyrir hönd Íslands og auðvitað að upplifa keppnina sjálfa.

Hvað greinir þig frá öðrum keppendum? Þessi spurning er erfið að svara og eina sem mér dettur í hug er að ég sé yngst. Eina sem ég veit er að þetta er yndislegur hópur af frábærum stelpum.

Hvert er stærsta vandamálið sem þín kynslóð stendur frammi fyrir? Og hvernig mætti leysa það?

Samfélagsmiðlar, þeir hafa svo mikla áhrif á okkar kynslóð til dæmis net einelti er mjög stór partur af því þar sem fullt af ungu fólki lenda í því og það getur haft stór áhrif á vanlíðan. Það er mjög erfitt að vita hvernig maður getur breytt því en það sem mér dettur í hug er að tala um það meira og vekja athygli á því.

Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum? Mér finnst fólk halda mjög mikið að þetta snúist bara um útlit, en þetta er svo miklu meira en það og ég held að fólk átti sig bara ekki á því.