Fjölmennt var á fundinum og ýmsir þingmenn og sveitarstjórnarmenn Sjálfstæðisflokksins í salnum. Þar má nefna til dæmis þingmennina Vilhjálm Árnason og Ólaf Adolfsson og bæjarstjórarana Elliða Vignisson í Ölfus og Harald Benediktsson á Akranesi.

„Við fengum fyrr í vetur verstu kosninganiðurstöðu í sögu flokksins. Við erum ekki lengur í ríkisstjórn og að sumu leyti erum við komin úr bílstjórasætinu í aftursætið í íslenskum stjórnmálum. Þessu viljum við breyta! Þessu ætlum við að breyta,“ sagði Guðrún.

Júlíus Viggó Ólafsson, formaður Heimdallar, kynnti Guðrúnu á svið. Vísir/Vésteinn

Hún sagði lykilinn að þessum breytingum að opna „faðm flokksins“ og gera hann aftur að breiðfylkingu borgaralegra afla.

„Laða aftur til okkar það fólk sem af ýmsum og ólíkum ástæðum hefur fundið sér annan pólitískan samastað á síðustu árum, um leið og við sækjum nýjan stuðning til nýrra kynslóða. Og þetta gerum við með því að sækja í grunngildi Sjálfstæðisflokksins. Við þurfum að finna aftur okkar kjarna,“ sagði Guðrún.

Hér má horfa á upptöku frá framboðsfundi Guðrúnar.

Saga Kjöríss ekki þrautalaus

Guðrún lýsti því í hverju henni finnst stefna flokksins kjarnast og fór yfir sögu fjölskyldu sinnar og aðdraganda þess að fjölskyldufyrirtækið Kjörís var stofnað.

„Saga Kjöríss er ekki þrautalaus en eftir stofnun þess tók við áratugalöng barátta fyrir frelsinu og einkaframtakinu, fyrir nýsköpuninni, fjölbreytninni og valfrelsi neytandans. Þessa baráttu þekkjum við öll í Sjálfstæðisflokknum,“ sagði Guðrún.

Hún sagði fráfall föður síns, þegar hún var aðeins 23 ára, hafa verið mikið áfall.

Hann deyr skyndilega á laugardegi og á mánudegi er það mitt hlutskipti að tilkynna öllu starfsfólki fyrirtækisins að pabbi sé allur og að ég muni taka við rekstri fyrirtækisins. Þá hafði ég unnið sem hægri hönd hans um nokkurt skeið. Þetta var skrítinn tími

Sorgin hafi verið yfirþyrmandi og að á sama tíma að taka við leiðtogahlutverkinu.

„…taka mín fyrstu skref sem stjórnandi í atvinnulífinu og sanna mig fyrir öllu því góða fólki sem átti afkomu sína undir fyrirtækinu. Ég hef því töluverða reynslu af því að stíga inn í krefjandi aðstæður, byggja upp og sækja fram í brothættu ástandi. Kannski meiri reynslu en ég hefði sjálf kosið.“

Hún sagði þetta allt hafa mótað sig og hennar hugsjónir.

„Ég hef af eigin raun upplifað hversu mikilvægt frelsið er og hversu miklar afleiðingar það getur haft ef það er brotið á bak aftur. Ég hef líka lært hvernig framtak einstaklingsins getur skapað ótal tækifæri, bara ef það fær að lifa og blómstra. Gildi sjálfstæðisstefnunnar eru mér í raun í blóð borin. En þessi barátta er ekki búin,“ sagði Guðrún.

Standa frammi fyrir áskorunum

Hún sagði íslensku þjóðina standa frammi fyrir miklum áskorunum sem og flokkinn sjálfan.

„Við sjálfstæðismenn verðum að vera heiðarleg við okkur sjálf og gangast við því að flokkurinn er nú í krefjandi aðstæðum, jafnvel brothættum. Það er ekki sagt til að varpa rýrð á neinn. Allra síst fráfarandi formann sem á sinni formannstíð hefur þurft að takast á við einstaklega krefjandi aðstæður og lyft grettistaki til að endurheimta lífskjör og samkeppnishæfni atvinnulífsins eftir efnahagshrunið,“ sagði Guðrún.

Það breytti því ekki að þau hefðu undanfarið séð á eftir allt of mörgum félögum og innbyrðis átök hefðu verið of harðvítug í of langan tíma. Þessari þróun þurfi að snúa við.

„Það er mín niðurstaða eftir að hafa ígrundað málið vel að reynsla mín og þekking, gildi mín og einlægur vilji til að vera sameinandi afl muni nýtast flokknum vel í það mikilvæga verkefni sem fram undan er að leiða Sjálfstæðisflokkinn til farsællar framtíðar og vinna Íslandi heilt. Með þetta að leiðarljósi, að byggja upp, skapa samstöðu og ná árangri, tek ég auðmjúk við hinum fjölmörgu áskorunum sem mér hafa borist og býð fram krafta mína til að leiða Sjálfstæðisflokkinn,“ sagði Guðrún á fundinum í dag.

Guðrún og Áslaug fram

Guðrún er sú þriðja til að tilkynna framboð til formanns. Kosið verður um formann á landsfundi Sjálfstæðismanna sem fer fram 28. febrúar til 3. mars. Fyrir hafa Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir þingmaður og Snorri Ásmundsson listamaður tilkynnt um framboð til formanns. Guðlaugur Þór Þórðarson tilkynnti í upphafi vikunnar að hann ætli ekki fram til formanns.