Lokaumferðin:





• Aston Villa (9. sæti) vs Celtic (18.sæti)



• Barcelona (2.sæti) vs Atalanta (7.sæti)



• Bayer Le­verku­sen (8.sæti) vs Sparta Pragu­e (29.sæti)



• Bayern Munich (15.sæti) vs Slovan Bratislava (35.sæti)



• Borussia Dort­mund (14.sæti) vs Shak­htar Do­netsk (27.sæti)



• Brest (13.sæti) vs Real Madrid (16.sæti)



• Dina­mo Za­greb (26.sæti) vs Milan (6.sæti)



• Girona (31.sæti) vs Arsenal (3.sæti)



• Internaziona­le (4.sæti) vs Monaco (10.sæti)



• Juventus (17.sæti) vs Ben­fi­ca (21.sæti)



• Lil­le (12.sæti) vs Feyenoord (11sæti)



• Manchester City (25.sæti) vs Club Brug­ge (20.sæti)



• PSV (19.sæti) vs Liver­pool (1.sæti)



• Red Bull Salz­burg (34.sæti) vs Atlético Madrid (5.sæti)



• Stur­m Graz (33.sæti) vs RB Leipzig (30.sæti)



• Sporting CP (23.sæti) vs Bologna (28.sæti)



• VfB Stutt­gart (24.sæti) vs Paris Saint-Germain (22.sæti)



• Young Boys (36.sæti) vs Cr­vena zvezda (32.sæti)