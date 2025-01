Fólk tjáir sig um skaupið

Hvaða kapítalíska pakk bjó til skaupið í ár eiginlega? Áhugavert að mála upp mynd af pro Pale manneskju sem snobb? Átti líka augljóslega að líta út sem Pétur sem hefur gagnrýnt RÚV o.fl mikið fyrir flutning sinn á þeim málefnum.

I said what I said.