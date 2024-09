Kári er nýjasti gestur Marínar Möndu Magnúsdóttur í hlaðvarpi Spegilmyndarinnar. Þar ræðir hann meðal annars í sem fór hann að tengjast sjálfum sér betur og sjá fegurðina allt í kring í litlu hlutunum.

Starfaði með erlendum tískurisum

„Ég var búinn að vera í vinnutörn í mörg ár, ferðast út um allan heiminn og vinnutíminn minn er þannig að stundum get ég verið að vinna tólf tíma á dag, stundum sextán tíma. Stundum marga daga í röð þannig og þá er ekkert mikill tími til að fara í ræktina eða hugsa eitthvað um sjálfan sig,“ segir Kári.

Kári hóf störf hjá tískurisanum NTC aðeins fimmtán ára gamall, þrátt fyrir að hafa engan sérstakan áhuga á tísku. Honum bauðst fjölda tækifæri innan fyrirtækisins þar sem hann kom meðal annars að stílíseringu, útlitsstillingu og innkaupum. Árið 2012 flutti Kári til London þar sem hann elti ljósmyndaradrauminn og útskrifaði frá London College of Fashion árið 2014 með meistaragráðu í tískuljósmyndun.

Eitt leiddi að öðru og urðu verkefnin fleiri og stærri en hann hefur unnið með tískurisum á borð við Chanel, Elle Magazine og Glamour.

Fegurðin í litlu hlutunum

Kári fór í mikla sjálfsskoðun og fór í kjölfarið að sjá fegurðina í litlu hlutunum í lífinu. Hann segist hafa viljað fara að gera eitthvað fyrir sjálfan sig eftir að hafa starfað fyrir aðra í mörg ár.

Kári hélt ljósmyndasýningu á síðasta ári undir heitinu The Art of Being Me eða Listin að vera ég. Markmið sýningarinnar var að hvetja fólk til að opna sig og segja frá því sem gerir okkur öll einstök. Í ár opnaði hann aðra sýningu sem ber heitið, Being Me, þar sem hann kafar enn dýpra.

„Fyrir ári síðan þá var ég einmitt staddur þarna að nú langar mig að gera eitthvað fyrir sjálfan mig. Af því að ég var búinn að vera vinna fyrir alla aðra svo lengi. Á sama tíma og þessi hugmynd kom innra með mér þá fór ég að taka meira eftir litlu hlutunum, bara til dæmis hvernig sólin skein inn um gluggann heima hjá mér sem bjó til einhverja skugga sem voru fallegir og fóru á plöntuna og það kom einhver mynd á vegginn. Ég fór að taka myndir og video af öllu þessu og documentara þetta í heilt ár,“ segir Kári og heldur áfram:

„Þetta var inspirationið fyrir sýninguna. Ljós og skuggar og hvernig sólin og skuggarnir mætast. Líka þetta innra með manni sjálfum hvernig þetta dökka og þetta ljósa mætist. Þessi barátta er stundum þannig að ég segi: Nei ég get ekki gert þetta, ég á ekki að gera þetta, mér er ætlað að verða tannlæknir,“ segir Kári og lýsir því hvernig hann hefur rökrætt við sjálfan sig.“

Viðtalið má heyra í heild sinni í spilaranum hér að neðan: