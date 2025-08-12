Kolfinna leikstýrir kærastanum í annað sinn Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 12. ágúst 2025 14:32 Kolfinna Nikulásdóttir leikstýrir verkinu Hamlet sem verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu í október. Borgarleikhúsið Kolfinna Nikulásdóttir mun leikstýra einu þekktasta og vinsælasta verki leikhússögunnar, sjálfum Hamlet, sem verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu þann 31. október næstkomandi. Leikarinn Sigurbjartur Sturla Atlason, betur þekktur sem Sturla Atlas og jafnframt kærasti Kolfinnu, fer með aðalhlutverk sýningarinnar. Kolfinna og Sturla hafa áður unnið saman að sviðslistum, í lok árs 2023 lék Sturla eitt af aðalhlutverkum í sýningunni Ást Fedru í Þjóðleikhúsinu, sem einnig var í leikstjórn Kolfinnu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Borgarleikhúsinu. Í tilkynningunni segir að Hamlet sé marglaga verk og opið til túlkunar þar sem leikstjórar og listamenn í aldanna rás hafa fundið þar gamla og nýja þræði og spunnið sögur sem tala til áhorfenda á öllum tímum. „Verkið segir af prinsinum Hamlet sem missir föður sinn á voveiflegan hátt og missir í framhaldi af því tengsl við fjölskylduna, við ástina og við sjálfan sig. Hamlet er ein kunnasta persóna leikhúsbókmenntanna, í senn elskaður og óbærilegur, réttsýnn og syndugur, tvístígandi á mörkum sjálfsskoðunar og sjálfsréttlætingar.“ Kolfinna fær til liðs við sig einvala lið leikara og listrænna stjórnenda en þýðandi sýningarinnar er Þórarinn Eldjárn. Með önnur hlutverk fara Hákon Jóhannesson, Hilmir Snær Guðnason, Hjörtur Jóhann Jónsson, Sólveig Arnarsdóttir, Vilhelm Neto og Þórunn Arna Kristjánsdóttir. Búninga og leikmynd hannar Filippía Elísdóttir. Borgarleikhúsið Leikhús Mest lesið Eva Laufey og Haraldur stækka við sig á Skaganum Lífið „Dýrmætt að fá að hafa þetta svona persónulegt“ Lífið Aldraður boltasækir steig síðasta dansinn Lífið Nýr Rambo fundinn Bíó og sjónvarp Eigendaskipti á Kaffi Laugalæk: Breyta til en lofa sömu stemningu Lífið Tekinn fullur, missti fjölskylduna og fékk krabbamein á sama árinu Lífið Tilkynnti tólftu plötuna í hlaðvarpi kærastans Tónlist Stöðugt á ferð og flugi með sterkari skrokk Lífið samstarf Ræðst framtíð grínmyndarinnar hér? Aumkunarverð endurvinnsla og ferskt framhald Gagnrýni Suðrænn og ferskur þeytingur að hætti Jönu Lífið Fleiri fréttir Opnar femínískt myndlistagallerí í Vesturbænum „Það var tímapunktur sem ég talaði aldrei um neitt“ Galdrakarlinn í Oz aftur á fjalirnar Nýr barnakór Hallgrímskirkju stofnaður Bogi hljóp í skarðið fyrir Kristbjörgu Kjeld og ærði áhorfendur Risastór menningarhátíð á Flateyri Ofboðslega falleg berskjöldun Nýjum listaverkum komið upp á Héðinsreitnum Sjá meira