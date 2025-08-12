Menning

Kol­finna leik­stýrir kærastanum í annað sinn

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Kolfinna Nikulásdóttir leikstýrir verkinu Hamlet sem verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu í október.
Kolfinna Nikulásdóttir leikstýrir verkinu Hamlet sem verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu í október. Borgarleikhúsið

Kolfinna Nikulásdóttir mun leikstýra einu þekktasta og vinsælasta verki leikhússögunnar, sjálfum Hamlet, sem verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu þann 31. október næstkomandi. Leikarinn Sigurbjartur Sturla Atlason, betur þekktur sem Sturla Atlas og jafnframt kærasti Kolfinnu, fer með aðalhlutverk sýningarinnar. 

Kolfinna og Sturla hafa áður unnið saman að sviðslistum, í lok árs 2023 lék Sturla eitt af aðalhlutverkum í sýningunni Ást Fedru í Þjóðleikhúsinu, sem einnig var í leikstjórn Kolfinnu.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Borgarleikhúsinu.

Í tilkynningunni segir að Hamlet sé marglaga verk og opið til túlkunar þar sem leikstjórar og listamenn í aldanna rás hafa fundið þar gamla og nýja þræði og spunnið sögur sem tala til áhorfenda á öllum tímum. 

„Verkið segir af prinsinum Hamlet sem missir föður sinn á voveiflegan hátt og missir í framhaldi af því tengsl við fjölskylduna, við ástina og við sjálfan sig. Hamlet er ein kunnasta persóna leikhúsbókmenntanna, í senn elskaður og óbærilegur, réttsýnn og syndugur, tvístígandi á mörkum sjálfsskoðunar og sjálfsréttlætingar.“

Kolfinna fær til liðs við sig einvala lið leikara og listrænna stjórnenda en þýðandi sýningarinnar er Þórarinn Eldjárn. Með önnur hlutverk fara Hákon Jóhannesson, Hilmir Snær Guðnason, Hjörtur Jóhann Jónsson, Sólveig Arnarsdóttir, Vilhelm Neto og Þórunn Arna Kristjánsdóttir. Búninga og leikmynd hannar Filippía Elísdóttir.

Borgarleikhúsið

Leikhús


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.