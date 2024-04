Freaks and Geeks leikarinn Joe Flaherty látinn

Flaherty var þekktastur fyrir leik sinn í sjóvarpsþáttunum Freaks and Geeks og bíómyndunum Back to the Future Part II og Happy Gilmore. Þá var hann einn höfunda kanadísku sketsaþáttanna SCTV, sem sýndir voru á árunum 1976 til 1984.

Hann var að auki þekktur fyrir eftirhermur sínar, þar á meðal á söngvaranum Art Garfunkel, Bandaríkjaforsetanum Richard Nixon og leikaranum Alan Alda.

Í tilkynningu frá Gudrunu Flaherty, dóttur Joe Flaherty, segir að hann hafi látist í gær eftir skammvinn veikindi.

Adam Sandler, sem leikstýrði bíómyndinni Happy Gilmore, minntist Flaherty í Instagram færslu í dag. „Indælasti maður sem ég þekkti. Snillingur í gríni. Og algjört yndi. Frábær samsetning,“ skrifar Sandler meðal annars á Instagram.

