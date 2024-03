LYNGBY BOLDKLUB TAGER AFSKED MED MAGNE HOSETH



Lyngby Boldklub har i dag valgt at stoppe samarbejdet med cheftræner Magne Hoseth. Beslutningen har intet med resultaterne at gøre, men er alene et spørgsmål om et fejlskøn fra klubbens side.



Vi takker Magne Hoseth for indsatsen pic.twitter.com/ARWas49M5O