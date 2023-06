Leikarinn Treat Williams er látinn

Williams lést í mótorhjólaslysi. Samkvæmt BBC kastaðist leikarinn af mótorhjólinu sínu í Vermont í gær, eftir að hafa orðið fyrir fólksbifreið.

Hann var fluttur á sjúkrahús en úrskurðaður látinn þegar þangað var komið.

Fjölskylda Williams hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hún harmar fráfall hans.

„Treat var fullur af ást til fjölskyldu sinnar, til lífsins og iðnar sinnar, og var í fremstu röð á öllum sviðum,“ segir í yfirlýsingunni. Barry McPherson, umboðsmaður Williams til fimmtán ára, lýsir honum sem indælum og hæfileikaríkum.

Williams lék sem fyrr segir hippann George Berger í Hárinu og lék einnig í myndunum 1941, Once Upon A Time In America, Dead Heat, Things to Do in Denver When You're Dead og Deep Rising. Þá lék hann í sjónvarpsþáttunum Evervood og Chicago Fire.

Hann var tilnefndur til Emmy- og Golden Globe-verðlauna.

Williams skilur eftir sig eiginkonu og tvö börn.