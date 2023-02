Atvikið átti sér stað á heimili stelpunnar en þangað höfðu maðurinn og vinur hans komið til þess að spjalla og hlusta á tónlist. Maðurinn og stúlkan höfðu kynnst fyrr um daginn á samfélagsmiðlum en á þessum tíma þekkti hún einnig aðeins til hins mannsins sem kom með.

Saman voru þau þrjú að spjalla þegar þriðji maðurinn yfirgaf herbergið. Hann hafði þá tekið eftir því að maðurinn og stúlkan væru nálægt hvoru öðru og leið óþægilega með þeim. Hann kvaðst ætla að fara út í búð og að hann kæmi aftur.

Varð strax ágengari

Maðurinn varð afar ágengur yfir þetta en stúlkan færði sig undan og sagðist vilja kynnast honum betur, hún vildi ekki gera neitt kynferðislegt strax. Á endanum gafst hún upp og að beiðni mannsins settist hún klofvega á hann þar sem hann lá á bakinu í rúminu. Hann reyndi að snerta brjóst hennar en hún leyfði honum ekki að gera það.

Hann hélt áfram að biðja stelpuna um að gera eitthvað kynferðislegt með sér en hún færðist alltaf undan. Þá bað hann hana um að kyssa lim sinn og hún gerði það. Fyrir dómi sagðist hún hafa gert það „því ég vildi bara að þetta væri búið.“ Hann reyndi þá að fara ofan í buxur hennar en hún stoppaði hann.

Hann gafst að lokum upp og fór stúlkan ofan af honum og lagðist á bakið. Hann hélt áfram að suða í henni en settist svo klofvega á hnjánum yfir efri hluta líkama hennar. Hann tók typpið á sér út og byrjaði að fróa sér. Hún sagðist enn ekki vilja þetta, að hún vildi fá að kynnast honum betur.

Stúlkan lokaði augunum og reyndi að ýta manninum frá sér með því að þrýsta á maga hans og segja að hún vildi þetta ekki. Typpi mannsins var afar nálægt andliti hennar og fékk hann sáðlát yfir hana. Þá fór hann af henni og hún inn á bað að þrífa sig.

Neitaði sök

Maðurinn lýsti atburðarásinni öðruvísi, þau hafi einungis verið að kyssast og spjalla. Stúlkan hafi snert líkama hans og beðið um að sjá lim hans. Hann sýndi henni hann og sagði stelpuna hafa flissað. Þetta hafi einungis verið um stutta stund því hinn maðurinn hafi komið skömmu síðar aftur. Hann hafi aldrei fengið sáðlát yfir stelpuna.

Eftir að maðurinn yfirgaf íbúðina með vini sínum þá sendi hann á stelpuna skilaboð á Instagram. Meðal þess sem hann sendi var „You didn’t really push me like that“ eftir að stúlkan sendi á hann „you know i tried to push you away and told you i wanted to chil and get to know each other better“. Héraðsdómur las ekkert úr þeim skilaboðum nema að maðurinn hafi verið full ágengur í ástleitni sinni en þar sem verknaðurinn var ekki nefndur var ekki lesið efnislega meira úr þeim.

Sönnunarfærsla málsins hvíldi alfarið á mati trúverðugleika munnlegra framburða. Maðurinn og stúlkan eru ein til frásagnar um það sem fór fram í herberginu.

Hún trúverðug en hann ekki

Stúlkan þótti einlæg og trúverðug í frásögn og var framburður hennar að mati dóms nákvæmur og ýkjulaus. Svör hennar við spurningum voru óhikuð þrátt fyrir að hún væri sýnilega í miklu uppnámi.

Framburður mannsins var aftur á móti ótrúverðugur að mati dómsins. Frásögn hans var ekki bein, hvorki skýr né nákvæm. Ítreka þurfti tilteknar spurningar og var hann þokukenndur í frásögn sinni.

Að mati dómsins var frásögn stelpunnar trúverðug en mannsins ekki. Dómurinn tók mið af framburði starfsmanns Barnaverndar sem hafði rætt við stelpuna og fjölskyldu hennar.

Níu mánaða fangelsi

Dómurinn mat því að maðurinn hafi gerst sekur um þá háttsemi sem stúlkan lýsti. Hann var dæmdur fyrir að fróa sér yfir andlit hennar á meðan hann var klofvega yfir henni þrátt fyrir að honum væri ljóst að hún væri því mótfallin. Hann var þó ekki fundinn sekur um að hafa haldið henni niðri og nuddað lim sínum við andlit hennar líkt og var lýst í ákæru þar sem stúlkan lýsti atburðarásinni öðruvísi fyrir dómi.

Maðurinn var nítján ára þegar brotið átti sér stað og hafði honum ekki verið gerð refsing áður. Að mati dómsins á hann sér engar málsbætur en með hliðsjón af ungum aldri hans og hreinum sakaferli var refsing hans ákveðin níu mánaða fangelsi sem bundið er skilorði til tveggja ára.

Þá skal maðurinn greiða stelpunni 1,1 milljón króna í miskabætur ásamt vöxtum. Maðurinn greiðir einnig allan sakarkostnað málsins.