NYPD Blue barnastjarna látin

TMZ greinir frá andlátinu en Majors er sagður hafa látið lífið í húsnæðisúrræði fyrir heimilislausa í Los Angeles. Ekki er grunur um að nokkuð saknæmt hafi átt sér stað, hann hefur líklegast tekið of stóran skammt af fentanýli.

Majors lék einnig lítil hlutverk í fleiri þáttum á borð við Desperate Housewives, How I Met Your Mother og NCIS. Þá var hann einnig mikið í því að talsetja í Hollywood. Rödd hans má heyra í American Dad, The Ant Bully og Treasure Planet.

Ansi umdeilt atvik átti sér stað í NYPD Blue árið 2003 þegar í einu atriði labbaði karakter Majors, þá átta ára gamall, inn á fullorðna persónu þáttanna vera að skipta um föt. Atriðið þótti afar ósmekklegt og þurfti ABC að greiða 1,4 milljón dollara í sekt, tæpar tvö hundruð milljónir íslenskra króna.