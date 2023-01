Stundum Snýst Heimurinn Gegn Þér / Sometimes the World´s Against You

Flytjandi: BRAGI

Lag: Bragi Bergsson, Joy Deb, Rasmus Palmgren og Aniela Eklund

Glötuð ást / Loose this dream

Flytjandi: MÓA

Lag: Móeiður Júníusdóttir

Þora / Brave Face

Flytjandi: Benedikt

Lag: Benedikt Gylfason og Hildur Kristín Stefánsdóttir

Dómsdags Dans / Doomsday Dancing

Flytjandi: Celebs

Lag og texti: Celebs

Lifandi inni í mér / Power