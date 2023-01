Það voru leikararnir Riz Ahmed og Allison Williams sem kynntu tilnefningarnar í beinni útsendingu á YouTube síðu Óskarsverðlaunanna. Vísir var að sjálfsögðu með puttann á púlsinum og var hægt að fylgjast með tilnefningunum í beinni útsendingu á Stöð 2 Vísi og hér á Vísi. Hér má finna beina textalýsingu frá útsendingunni fyrr í dag.

Everything Everywhere All at Once hlaut ellefu tilnefningar

Tilnefnt var í tuttugu og þremur flokkum. Sú kvikmynd sem hlaut flestar tilnefningar er kvikmyndin Everything Everywhere All at Once sem hlaut alls ellefu tilnefningar, þar á meðal sem besta myndin. Aðalleikkona myndarinnar Michelle Yeoh er tilnefnd sem besta leikkona í aðalhlutverki. Þá eru leikkonurnar Jamie Lee Curtis og Stephanie Hsu tilnefndar sem bestu leikkonur í aukahlutverki fyrir hlutverk sín í myndinni. Ke Huy Quan sem einnig fer með hlutverk í myndinni er tilnefndur sem besti leikari í aukahlutverki. Þá er myndin einnig tilnefnd fyrir leikstjórn, búninga, klippingu, handrit, tónlist og besta frumsamda lagið.

Leikkonurnar Michelle Yeoh og Jamie Lee Curtis eru á meðal þeirra sem tilnefnd eru fyrir hlutverk sín í myndinni Everything Everywhere All at Once. Getty/Amy Sussman-Frazer Harrison

Tilnefnd fyrir túlkun sína á goðsögnunum Presley og Monroe

Myndirnar All The Quiet on The Western Front og The Banshees of Inisherin hlutu báðar níu tilnefningar, þar á meðal sem bestu myndirnar.

Það kom líklega fáum á óvart að Austin Butler hafi verið tilnefndur fyrir túlkun sína á kónginum sjálfum, Elvis Presley. Myndinni Elvis var spáð góðu gengi á hátíðinni en hún var alls tilnefnd í átta flokkum, þar á meðal sem besta myndin.

Í flokknum besti leikari í aðalhlutverki keppir Butler við leikarana Collin Farrel, Brendan Fraser, Paul Mescal og Bill Nighy.

Það vekur athygli að Ana de Armas sé tilnefnd sem besta leikkona í aðalhlutverki. Hún fær tilnefninguna fyrir túlkun sína á goðsögninni Marilyn Monroe í myndinni Blonde. Myndin fékk misjafna dóma og er til að mynda aðeins með 5,5 í einkunn á kvikmyndavefnum IMDB.

Í flokknum besta leikkona í aðalhlutverki keppir Armas við leikkonurnar Cate Blanchett, Andreu Riseborough, Michelle Williams og Michelle Yeoh.

Austin Butler er tilnefndur fyrir hlutverk sitt sem Elvis Presley og Ana de Armas er tilnefnd fyrir hlutverk sitt sem Marilyn Monroe. IMDB

Íslendingar eiga nýjan fulltrúa á Óskarnum

Hildur Guðnadóttir var ekki tilnefnd að þessu sinni en Íslendingar munu þó eiga annan fulltrúa á hátíðinni þetta árið. Íslenski leikstjórinn Sara Gunnarsdóttir var tilnefnd fyrir stuttu teiknimyndina My Year Of Dicks.

Í samtali við fréttastofu sagði Sara tilnefninguna ekki hafa komið sérstaklega á óvart en hún hafi þó verið afar stressuð.

Óskarsverðlaunahátíðin fer fram þann 12. mars næstkomandi og verður það í 95. skipti sem hátíðin er haldin. Hátíðin verður í beinni útsendingu á Stöð 2 og fyrir afhendinguna verður hægt að fylgjast með stjörnunum mæta á rauða dregilinn á Stöð 2 Vísi.

Besta myndin

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Leikari í aðalhlutverki

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Brendan Fraser (The Whale)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Leikkona í aðalhlutverki

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (The Fabelmans)

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Leikari í aukahlutverki

Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (The Fabelmans)

Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Leikkona í aukahlutverki

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once)

Teiknimynd

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

Teiknuð stuttmynd

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Kvikmyndataka

All Quiet on the Western Front

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Elvis

Empire of Light

Tár

Búningar

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Mrs. Harris Goes to Paris

Leikstjórn

Todd Field (Tár)

Daniel Kwan and Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

Ruben Ostlund (Triangle of Sadness)

Steven Spielberg (The Fabelmans)

Heimildarmynd

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Stutt heimildarmynd

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

Klipping

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Tár

Top Gun: Maverick

Alþjóðleg mynd

Þýskaland - All Quiet on the Western FrontArgentina

Argentina - 1985

Belgía - Close

Pólland - EO

Írland - The Quiet Girl

Leikin stuttmynd

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Hár og förðun

All Quiet on the Western Front

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

Besta frumsamda lagið

Applause úr Tell It like a Woman

Hold My Hand úr Top Gun: Maverick

Lift Me Up úr Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu úr RRR

This Is a Life úr Everything Everywhere All at Once

Besta frumsamda kvikmyndatónlistin

All Quiet on the Western Front

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Leikmynd

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Hljóð

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Handrit byggt á áður útgefnu efni

All Quiet on the Western Front

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Frumsamið handrit

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Tæknibrellur