Hágrét á miðju sviðinu eftir tilfinningalegan rússíbana

„Við erum að reyna að fá Sögu Garðarsdóttur til landsins en hún er í gæsluvarðhaldi í Færeyjum. Einhver misskilningur með vegabréf, segir rapparinn um Jülevenner tónleikana í ár.

Blanda af Frostrósum, Lethal Weapon 2 og rapptónleikum

„Ég vil ekki segja frá of miklu svo sýningin komi fólki á óvart en ég get sagt ykkur að þetta er eins og blanda af Frostrósum, Lethal Weapon 2 og rapptónleikum. Þetta er í raun og veru bara jólatónleikar sem taka sig ekki of hátíðlega.“

Það er uppselt á tónleikana 22.desember og á fjölskyldusýninguna en það er ennþá hægt að næla sér í miða á Þorláksmessu þegar þetta er skrifað.

„Það er svakalegt lænöpp í ár en með mér eru Club Dub, Úlfur Úlfur, Saga Garðarsdóttir og Ragga Gísla. Einnig verða góðar laumur en ég get ekki sagt frá því hér,“ segir Gauti dularfullur.

Ótrúleg atburðarrás

Það var mikið stress í kringum tónleikana á síðasta ári, vegna heimsfaraldurs og samkomutakmarkana en í ár þarf rapparinn ekki að hafa slíkar áhyggjur.

„Við erum ekki stöðugu taugaáfalli hvort það þurfi að hætta við sýninguna. Árið í fyrra var mjög mikill rússíbani fyrir alla og sem betur fer erum við ekki lengur í því ástandi.“

Rapparinn þarf ekki að hafa áhyggjur af samkomutakmörkunum, grímuskyldu og sóttvarnarhólfum í ár. Daniel Þór Ágústsson

Á síðasta ári var samkomureglum breytt sama dag og tónleikarnir áttu að fara fram.

„Þegar ég fékk fréttirnar stóð ég á miðju sviði í Háskólabíó og fór að hágráta. Öll vinnan virtist ætla að vera til einskis. Reglurnar sem voru settar á hefðu í raun og veru slúttað sýningunni en það fór af stað ótrúleg atburðarás. Þúsund símtölum og nokkrum kvíðaköstum síðar fengum við að vita að sýningarnar myndu ná að halda sér í óbreyttri mynd.“

Never trust a virus

Allt fór vel á lokum og Gauti segir að tónleikarnir hafi verið svakalegir.

„Það kom í raun og veru á óvart hve lítil áhrif allt Covid bullið hafði á stemninguna.“

Hann segist hafa lært eitt af þessari reynslu.

„Never trust a virus.“

Emmsjé Gauti er spenntur fyrir kósýstundum með fjölskyldunni um jólin. Vísir/Vilhelm

Kósý stundir og afgangar

Gauti er á milljón þessa dagana og er spenntur að fagna svo jólunum í faðmi fjölskyldunnar.

„Það kemst lítið að á meðan ég er að plana tónleikana. Eftir það ætla ég að slaka harkalega á með fjölskyldunni.“

Aðspurður um jólin í ár svarar hann:

„Eins mikið af kósý stundum og börnin mín þola. Lord of the rings trílógían og afgangar. Best í heimi.“

Hans uppáhalds jólalag er klassíkin Þú komst með jólin til mín.

„Ég kemst alltaf í jólaskap þegar ég heyri það.“

Aðspurður hvort hann muni flytja það lag á Jülevenner svarar Gauti:

„Það er aldrei að vita hvort maður setji á sig hattinn og reyni við þetta yndislega lag.“