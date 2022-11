P!nk ætlar aldrei að hætta að dansa

Tónlistarkonan P!nk skipar ellefta sæti Íslenska listans á FM í þessari viku með lagið Never Gonna Not Dance Again. Vinsældum þessarar sögulegu söngkona virðast engin takmörk sett en hún hefur haldið sér stöðugri í rúm 22 ár í heimi tónlistarinnar.

Never Gonna Not Dance Again, eða Ætla aldrei að ekki dansa aftur, er nýjasti smellur söngkonunnar sem er með tæplega 27,5 milljón mánaðarlega hlustendur á streymisveitunni Spotify. Hún gaf út lagið Irrelevant fyrr á árinu sem rataði einnig á Íslenska listann og því mætti kalla hana góða vinkonu listans í ár. David Guetta og Bebe Rexha sitja staðföst í fyrsta sætinu með lagið I’m Good (Blue) og Elton John og Britney Spears fylgja fast á eftir í öðru sæti með lagið Hold Me Closer. Þá er Willy Williams mættur í þriðja sætið með lagið Trompeta og hækkar sig um tvö sæti á milli vikna. Íslenski listinn er fluttur alla laugardaga á milli klukkan 14:00 og 16:00 á FM957. Lög íslenska listans: Íslenski listinn á Spotify: