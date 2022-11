11 dagar í Idol: Var fyrsta konan til þess að negla Pál Óskar

Fyrr um kvöldið höfðu þau bæði spreytt sig á frumsamda Idol laginu Allt sem ég á. Þá hafði Snorri einnig flutt lögin He Ain't Heavy He's My Brother og Feel og tók Ína lögin Because You Loved Me og Piece Of My Heart.

Á meðan beðið var eftir síðustu atkvæðum úr samlokusímum landsmanna, var ákveðið að rifja upp Idol ferðalag þeirra beggja.

Klippa: Idol ævintýri Ínu og Snorra

Eftirlæti dómara

Hin átján ára gamla Ína Valgerður frá Húsavík sló í gegn strax í fyrstu áheyrnarprufu. Þegar í Vetrargarðinn var komið hélt hún svo áfram að heilla dómarana upp úr skónum.

„Ég held að Ína sé núna fyrsta konan sem hefur tekist að negla mig,“ sagði Idol dómarinn Páll Óskar eftir eina frammistöðu Ínu.

Snorri hafði einnig verið í miklu uppáhaldi dómara. Strax í Salnum lét Idol dómarinn Bubbi Morthens þau stóru orð falla að Snorri væri besti karlsöngvarinn í keppninni.

Meira persónufylgi en stærsti stjórnmálaflokkurinn

Nú stóðu þessir hæfileikaríku söngvarar aðeins tveir eftir. Þegar símakosningunni var lokið tilkynntu þeir Simmi og Jói að annað þeirra hefði hlotið 55% atkvæða og hitt þeirra 45%.

„Það má segja að þið séuð bæði með meira persónufylgi heldur en stærsti stjórnmálaflokkur landsins,“ sagði Simmi og bætti því við að þau væru því bæði sigurvegarar.

Aðeins annað þeirra gat þó hlotið titilinn Idolstjarna Íslands og var það hinn 28 ára gamli Snorri eða Hvíti kóngurinn eins og hann hafði gjarnan verið kallaður af stuðningsmönnum sínum. Sjáðu augnablikið hér fyrir neðan.

Klippa: Úrslitastund Idol Stjörnuleitar árið 2006