Stofan er orðin vinsæll viðkomustaður Íslendinga sem vilja bæta líkamlegt form og heilsu en hún hlaut nýverið alþjóðleg verðlaun sem besta líkamsmeðferðarstofan árið 2022 hjá World Salon Awards.

„Það skemmtilegasta sem við gerum er að hjálpa fólki við að bæta heilsuna og auka sjálfstraustið.“ segir Sigrún Lilja Guðjónsdóttir sem er konan á bak við líkamsmeðferðarstofuna The House of Beauty.





Án skurðaðgerða og inngripa

The House of Beauty er líkamsmeðferðarstofa sem má segja að sé ein sinnar tegundar en hún býður upp á sérhæfð líkamsmeðferðartæki og heildstæðar lausnir fyrir heilsu og líkamlegt útlit, án skurðaðgerðar og inngripa.

„Við bjóðum upp á mismunandi líkamsmeðferðir sem við teljum með þeim fremstu í heiminum í dag og sem allar hafa sinn sérstæða fókus,“ segir Sigrún og heldur áfram. „Ætli það megi ekki segja að The House of Beauty sé eins konar mekka líkama og heilsu,“ innt eftir því hvernig hún myndi helst lýsa líkamsmeðferðarstofunni.

Hjá The House of Beauty eru í boði sjö mismunandi líkamsmeðferðir

Fjölda fyrir og eftir mynda viðskiptavina The House of Beauty má sjá á instagrammi stofunnar hér.

Áhugasamir geta kynnt sér happy hour tilboðin betur hér.

The House of Beauty opnar snemma á morgnana og er með langt fram á kvöld flesta daga ásamt því að vera með opið um helgar til að ná að anna eftirspurn.

„Eftir að hafa farið ung í rekstur þá hefur maður farið í gegnum margt og lært hvað virkar og virkar ekki. Sem dæmi þá ákvað ég strax að ég myndi ekki festa mig á gólfinu heldur vinna yfir fyrirtækinu. Ég er dugleg að taka business kúrsa og er alltaf að bæta við mig þekkingu. Það er ákveðin list að reka fyrirtæki. Að passa upp á að bæði starfsfólki og viðskiptavinum líði vel og jafnframt að reksturinn gangi vel. Maður er stöðugt að læra meira og reyna að gera betur í þessum efnum.

Núna starfa 11 meðferðaraðilar hjá okkur og við höfum mikinn metnað fyrir því sem við erum að gera og leggjum upp úr góðu andrúmslofti fyrir bæði viðskiptavini og starfsfólk. Það er mér mjög mikilvægt að fólki líði vel þegar það kemur til okkar og ég held að það skíni í gegn þegar fólk kemur til okkar í meðferðir.“

Sjö mismunandi líkamsmeðferðir

Hjá The House of Beauty eru í boði sjö mismunandi líkamsmeðferðir sem ætlað er að vinna á mismunandi markmiðum. Það eru Lipomassage Silklight, Velashape II, Msculpta Pro, Led húðmeðferð, Totally laser Lipo og Fitform ásamt Mystic tan brúnkuklefanum. Sigrún segir að meðferðaraðilar The House of Beauty veiti viðskiptavinum góða ráðgjöf um það hvaða meðferðir séu áhrifaríkastar í samræmi við þau markmið sem hver og einn hefur.

„Kúnnahópurinn okkar nær alveg frá um 25 ára aldri og upp úr. Við fáum fólk til okkar á öllum aldri. Viðskiptavinir koma til okkar með fjölþættar áskoranir sem bæði tengjast markmiðum um útlitslegan árangur en einnig heilsufarslegan. Tækin okkar efla sogæðakerfið og geta til dæmis gagnast mjög vel sem meðferð við liðverkjum og gigt. Með bættu útliti fæst bætt heilsa í kaupbæti og öfugt, allt eftir áherslum hvers og eins.

Við höfum líka sett saman hentuga meðferðarpakka sem henta fólki sem vill vinna á skilvirkan hátt með sín markmið. Þar má nefna tummy tuck, mini tummy tuck, brúðar makeover, fitness pakki og fleira.

Pakkarnir einfalda hlutina fyrir viðskiptavini og með þeim getum við boðið fólki upp á betri kjör á meðferðunum þegar verslaður er heill meðferðarpakki. Þá veit fólk líka hvað það er að ganga út í tímalega séð og fjárhagslega áður en það byrjar. Við hvetjum þó til þess að koma í mælingu og ráðgjöf til okkar og fá persónulega aðstoð frá meðferðaraðila. Við bjóðum öllum að koma í fría ráðgjöf án allra skuldbindinga.”

Bjóða upp á fría mælingu og ráðgjöf án skuldbindinga

„Við hvetjum áhugasama til að koma til okkar í fría mælingu og ráðgjöf hjá sérfræðingi vegna þess að það getur verið ruglingslegt að velja úr flóru meðferða út frá þörfum hvers og eins. Það er án allra skuldbindinga en þarna er farið yfir markmið og viðkomandi ráðlagt hvaða meðferðarpakki henti best til að ná markmiðunum.“ Segir Sigrún og heldur áfram „Í ráðgjöfinni hittir þú meðferðaraðila sem skoðar þín markmið og ráðleggur þér í samræmi við það. Suma langar að komast í form og aðra langar að líta vel út fyrir einhvern tiltekin viðburð eins og brúðkaupsdaginn. Enn aðrar glíma t.d. við lausa húð á kviðnum eftir barnsburð eða þyngdartap á meðan einhverjir vilja losna við staðbundna fitu sem ekki fer í ræktinni. Í sumum tilfellum er fólk að koma hingað sem síðasta úrræðið áður en það leggst undir hnífinn.

Í ráðgjöfinni hittir þú meðferðaraðila sem skoðar þín markmið og ráðleggur þér í samræmi við það.

Lýtalæknar hafa einnig verið að vísa á okkur því það getur sem dæmi verið sniðugt að koma til okkar í lipomassage sogæðameðferð, til að losa út vökva og bólgur eftir aðgerð,“ segir Sigrún Lilja.

Fyrir þá sem vilja bóka sér tíma í fría mælingu og ráðgjöf hjá sérfræðingi geta gert það á einfaldan hátt hér.

Árangurssögur The House of Beauty hlaupa á hundruðum

„Við þrýstum aldrei á neinn til að birta myndirnar sínar og fara margir í gegn með glæstan árangur sem aðeins þeir og við vitum af. Það fylgir bara trúnaðinum og er algjörlega eðlilegt m.v. það sem við sérhæfum okkur í. En svo er alltaf einstaka dásemdir sem eru til í að leyfa okkur að birta myndirnar og leyfa fólki að sjá hvað við erum að gera alla daga og okkur þykir mjög vænt um það.

Þið losnið aldrei við mig

„Ein árangurssagan er sem dæmi hún Kristín Ósk Wium. En hún var t.d. svo yndisleg að leyfa okkur að birta myndirnar hennar undir nafni,“ segir Sigrún.

Hér má sá stutt viðtal við Kristínu Wium:

„Í janúar 2021 var ég algjörlega að gefast upp á sjálfri mér, fannst ég þung bæði andlega og líkamlega. Ég var búin að íhuga allskonar, bæði magaaðgerðir og fitusog. Svo sá ég viðtal við Sigrúnu og ákvað að kynna mér meðferðirnar sem í boði eru hjá The House Of Beauty. Ég fór í kjölfarið í mælingu og ráðgjöf og keypti mér tíma í Velashape og í Silk - og þá var ekki aftur snúið! Ég fór að fara 2x í viku og eftir 5 vikur voru 37 cm farnir af mér. Á þessum vikum missti ég 10 kg líkamlega - en svo miklu meira andlega. Ég hlakka til þess að mæta í tímana mína, bæði vegna þess að árangurinn hefur verið svo frábær en ekki síður vegna yndislegu stúlknanna sem þarna vinna. Takk fyrir mig - þið losnið aldrei við mig.” - Kristín Wium

„Svona sögur eins og Kristínar eru ástæða þess að við erum alltaf tilbúin að leggja hart að okkur við að aðstoða viðskiptavini eftir fremsta megni viðað ná hámarksárangri.

Okkar slagorð er „Þinn árangur er okkar markmið.“ Og það má með sönnu segja, við viljum að þeir sem komi til okkar nái árangri. Auðvitað er ekki raunhæft að gera þá kröfu að 100% kúnna séu alltaf 100% ánægðir en við erum að ná örugglega alveg 95% ánægju og þá vitum við að við erum að gera eitthvað rétt,“ segir Sigrún.

Ótrúlegur árangur hjá tilvonandi brúður



Þessi glæsilega brúður kom til okkar sem módel í Brúðarmakeover pakkann.

Hún byrjaði 14.feb (fyrir mynd) og kláraði 1.maí (eftir mynd). Það eru 2,5 mán á milli mynda.

70,5 cm og 15 kg fokin á 10 vikum.

Frábær árangur á tíu vikum

Þessi glæsilega kona kom í 10 vikna pakka þar sem hún kom til okkar þrisvar í viku í eftirfarandi meðferðir:

✔️ 20 skipti af Totally Laser Lipo ✔️ 20 skipti af Fitform ✔️ 10 skipti af Lipomassage Silklight ✔️ 10 skipti af Velashape

Árangurinn hennar er glæsilegur en hún tapaði 70,5 cm í heildina og þar af 16,5 cm í mittinu. Að auki missti hún 15 kg sem er góður bónus.

Fjölda fyrir og eftir mynda viðskiptavina The House of Beauty má sjá á instagrammi stofunnar hér.

Öflug sogæðameðferð sem hjálpar við að vinna á gigt, verkjum og vökvasöfnun

Við fáum marga gigtarsjúklinga til okkar vikulega sem ná að halda niðri verkjum með því að koma í þessa meðferð.

„Ein af okkar allra vinsælustu meðferðum er Lipomassage Silklight, ein öflugasta sogæðameðferð sem hægt er að komast í. Fyrir utan að hafa gríðarlega öflug áhrif á mótun líkama, appelsínuhúð, bjúgsöfnun og staðbundna fitu, þá er þetta meðferðin sem margir kjósa að fara í til að halda niðri verkjum, t.d. vegna gigtar- eða stoðkerfisvandamála. Við fáum marga gigtarsjúklinga til okkar vikulega sem ná að halda niðri verkjum með því að koma í þessa meðferð. Lipomassage meðferðin bætir blóðflæði og dregur úr bólgum og bjúg. Það skemmtilegasta við starfið er að sjá fólk ná góðri heilsu á ný. Eftir að hafa sjálf misst heilsuna og þurft að berjast fyrir því að ná henni aftur þá fyrst gerði ég mér grein fyrir því hversu dýrmæt heilsan er. Ég brenn fyrir því að aðstoða fólk við að byggja upp heilsuna og þessi meðferð er þar gríðarlega öflugt tæki, enda skipta jákvæðar reynslusögur í dag örugglega hundruðum,“ segir Sigrún.

Ekki fyrir alla

Sigrún segir það mikilvægt að meðferðaraðili og viðskiptavinur séu á sömu blaðsíðu hvað varðar væntingar.

Eru líkamsmeðferðirnar ykkar fyrir alla?

„Nei er í raun stutta svarið. Þumalputtareglan er sú að þinn árangur er okkar markmið. Ef tilskilinn árangur næst ekki fljótlega eftir að prógramm hefst er mikilvægt að láta meðferðaraðila vita svo hægt sé að gera breytingar á prógramminu. Við erum eins misjöfn og við erum mörg og líkami okkar bregst mismunandi við. Þá ræðum við saman og finnum út hvað veldur og breytum meðferðarprógrömmum ef þarf.

Fókusinn hjá okkur er ekki sá að viðskiptavinir missi ákveðinn fjölda kílóa, heldur aðstoðum við þá við að vinna á staðbundnum breytingum á fitusöfnun, slappri húð, bjúg, bólgum, slitum og ýmsu öðru. Við fókusum frekar á að árangur sjáist með berum augum og á myndum heldur en að missa þyng, þrátt fyrir að það sé oft góður bónus með. Árangur byggist á samstarfi meðferða, meðferðaraðila og viðskiptavinar,“ segir hún.

Er gerð krafa um hreyfingu eða sérstakt mataræði?

„Við brýnum fyrir fólki að heilsan okkar og útlitið eru nátengd fyrirbæri. Því hvetjum við fólk til þess að stunda heilbrigðan lífsstíl og gefum góð ráð og hvatningu meðfram meðferðunum hjá okkur, því það mun alltaf hjálpa til við endanlegan árangur. En við gerum þrátt fyrir það enga kröfu um líkamsrækt eða sérstakt mataræði enda geta einfaldlega ekki allir stundað líkamsrækt sem koma til okkar af heilsufarslegum ástæðum.

Mikilvægur hluti í upphafi meðferðarprógramms er heilsufarsskýrsla sem allir fylla út, og eins þegar komið er í mælingu og ráðgjöf. Heilsan spilar gífurlega stóran þátt í öllu sem við gerum og árangri þar með töldum. Til dæmis, ef einstaklingur safnar miklum vökva og bjúg, getur það verið vísbending um að sogæðakerfið virki ekki alveg sem skyldi.

Sogæðakerfið spilar stóran þátt í því að losa út fitu sem líkaminn brennir. Ef viðkomandi vill til dæmis vinna á staðbundinni fitu og fer í viðeigandi meðferð hjá okkur á meðan sogæðakerfið er stíflað, þá er hætt við að árangurinn verði töluvert hægari en hjá einstaklingi þar sem sogæðakerfið er upp á tíu.

Í fyrra tilfellinu nær líkaminn ekki að losa sig vel við fituna sem við erum að brjóta niður. Því er mikilvægt fyrir okkur að reyna að átta okkur vel á stöðunni áður en viðkomandi byrjar hjá okkur, svo að það sé hægt að leiðbeina sem best með hvað muni virka vel fyrir viðkomandi áður en prógramm hefst. Í tilfelli sem þessu, ef að í ljós kemur að sogæðakerfið sé ekki upp á sitt besta, myndum við ráðleggja viðkomandi að byrja hjá okkur í sogæðameðferðinni Lipomassage Silklight til að koma því í gang, áður en við förum að vinna í að brjóta niður fitu.

Ef fólk er búið að kaupa pakka á vefnum okkur þegar það kemur í fyrsta tímann eða ráðgjöf þá er minnsta mál að breyta pakkanum eða aðlaga hann að viðkomandi ef við mælum með breytingu eftir útkomu heilsufarsskýrslu. Pakkarnir hjá okkur renna ekki út og að auki er hægt að breyta meðferðum í þeim ef þörf er á. Við viljum að fólk nái sínum markmiðum hjá okkur og því vinnum við statt og stöðugt að því. Við gefum góð ráð hvað varðar t.d. vatnsdrykkju, gufu og ýmis önnur trix til að bæta heilsuna og hjálpa til við að hámarka árangur hvers og eins. Svo hvetjum við viðskiptavini til dáða í ferlinu og það hefur alltaf jákvæð áhrif líka,“ segir Sigrún.

Glæsileg happy hour tilboð aðeins í örfáa daga

Ef þú ert ein/n af þeim sem vilja taka haustið með stæl og bæta heilsu og bæta sjálfstraustið þá gæti þetta mögulega verið eitthvað fyrir þig. Sigrún Lilja hefur sett af stað glæsileg Happy hour tilboð aðeins í nokkra daga.

„Núna með haustinu er góður tími til að til að fara á fullt við að koma heilsunni og forminu á gott ról eftir sumarið og því settum við í loftið svokölluð Happy Hour tilboð. Fyrir þá sem vilja ná markmiðum sínum og næla sér í góð kjör á meðferðum og pökkum hjá okkur í leiðinni,“ segir Sigrún sem hvetur fólk þó til að hafa hraðar hendur því happy hour tilboðin standa aðeins fram á föstudaginn 14. október n.k.

Áhugasamir geta kynnt sér happy hour tilboðin betur hér.

Fyrir þá sem vilja bóka sér tíma í fría mælingu og ráðgjöf hjá sérfræðingi geta gert það á einfaldan hátt hér.