Lætur ekkert stoppa sig

Miss Universe Iceland keppnin verður haldin í sjöunda sinn þann 24. ágúst í Gamla bíó. Keppendur í ár eru sautján talsins og ætla lesendur Vísis að fá að kynnast stúlkunum sem keppast um titilinn betur.

Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni?

Mér hefur alltaf fundist gaman að prófa nýja hluti sem ögra sjálfri, því mér finnst við sem manneskjur þroskast og vaxa mest sem manneskjur þegar við gerum hluti sem okkur finnst erfiðir eða áskorandi.

Hvað ert þú búin að læra í ferlinu?

Ég er búin að læra mikið á sjálfan mig og sjálfstraustið mitt hefur aukist helling.

Arnór Trausti

Hvað borðar þú í morgunmat?

Hafragrautur með vanillu próteini og frosnum hindberjum verður oftast fyrir valinu.

Hver er uppáhalds maturinn þinn?

Þegar ég var í skiptinámi á Spáni eldaði konan sem ég bjó hjá alltaf ótrúlega góðan mat sem er kallaður croquetas, síðan er paellan líka klikkaðslega góð.

Hvað ertu að hlusta á?

Ég er að hlusta á hlaðvarpið Þarf alltaf að vera grín.

Hver er uppáhalds bókin þín?

The perks of being a wallflower

Hver er þín fyrirmynd í lífinu?

Ég lít mjög mikið upp til Michelle Obama.

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Úff ég fékk einu sinni mynd með Jóni Jónssyni þegar ég var lítil og ég man hvað ég varð ástfangin af honum.

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Fann gömul skilaboð á instagram þar sem ég tjáði ást mína til Jóns Jónssonar (var 13 ára).

Hverju ertu stoltust af?

Ég er stolt af svo mörgu. Öll veikindin min, allt frá því að hafa fengið fyrst heilablæðingu þegar ég var 13 ára gömul og síðan aðra heilablæðingu þegar ég var stödd í skiptinámi á Spáni 18 ára þá hef ég alltaf komið út sem sigurvegari. Ég er örugglega stoltust af því að ég læt ekkert stoppa mig frá því að gera það sem ég vil.

Ég er með spastíska lömun í vinstri fæti og það gerir það að verkum að ég á aðeins erfiðara með að labba en jafnaldrar mínir en ég tek þessari keppni sem áskorun. Ég vil sýna öðru ungu fólki að þú getur allt sem þú ætlar þér og að láta aldrei neitt stoppa þig frá því að gera það sem þú vilt gera.

Ég er ótrúlega þakklát fyrir lífið.

Hver er þinn helsti ótti?

Að láta kvíðann minn stoppa mig frá þvi að gera það sem ég vil.

Hvar sérðu þig eftir fimm ár?





Búin með námið mitt og búin að fjárfesta í íbúð.

Hvaða lag tekur þú í karókí?

Það kemur ekkert annað til greina nema Dancing Queen með Abba.