Rýnt í stiklu House of the Dragon

House of the Dragon byggir á bókinni Fire and Blood, sem fjallar um sögu Targaryen ættarinnar í Westeros. Þættirnir fjalla sérstaklega um þann hluta bókarinnar sem snýr að nokkurs konar borgarastyrjöld innan ættarinnar um hverjir eiga að stýra ríkinu. Styrjöld þessi gengur undir nafinu Dance of Dragons og verður nóg af drekum í þáttunum.

Þættirnir gerast um tvö hundruð árum fyrir atburði Game of Thrones. Targaryen-ættin er á hápunkti valdatíðar sinnar í Westeros þegar konungurinn Viserys fyrsti þarf að ákveða hver eigi að vera formlegur erfingi hans. En elsta barn hans er dóttirin Rhaenyra Targaryen og á hann bróður sem heitir Daemon Targaryen.

Viserys eignast einnig tvo unga syni með nýrri drottningu en án þess að fara út í einhverja spennuspilla, þá reynist erfingjamálefnið erfitt. Viserys vill ekki að bróðir hans verði konungur en Rhaenyra er kona og lávarðar Westeros eiga erfitt með að sætta sig við konu við völd.

Í stuttu máli sagt, þá verða læti og væntanlega mjög sjónræn læti á milli dreka.

Stiklan sýnir bersýnilega að HBO hefur ekki sparað við framleiðslu þáttanna og að þeir virðast hafa sama framleiðslugildi og Game of Thrones þættirnir.

Vert er að benda á að í þáttunum munu tveir leikarar, einn yngri og annar eldri, leika nokkrar af aðalpersónunum.

Stikluna má sjá hér að neðan. Þar fyrir neðan verður svo farið lauslega yfir það sem sjá má í stiklunni.

Snemma í stiklunni sjáum við nýtt útlit Járnhásætisins í Kings Landing. Það eru nokkuð fleiri sverð í hásætinu og það verði fært nær útliti þess í bókunum.

Dreki á flugi yfir Kings Landing. Í bakgrunni má sjá Dragonpit, þar sem drekar Targaryen-ættarinnar voru hýstir.

Ráðgjafaráð Viserys ræðir erfðamál konungsríkisins. Hver hefur sína skoðun á því hver eigi að erfa konungsríkið.

Daemon Targaryen í fullum herklæðum. Hann er mikill stríðsmaður en ekki er ljóst hvort hann geti hoppað hæð sína í herklæðunum.

Ung Rheanyra Targaryen og Laenor Velaryon í göngutúr.

Corlys Velaryon, sem kallaður var Sjávarsnákurinn, er einn af auðugustu og valdamestu mönnum Westeros.

Daemon gengur á fund bróður síns.

Ser Harrold Westerling stýrir lífvarðasveit Viserys. Einhver spenna virðist í loftinu.

Hér stefnir í slag milli Daemon og Otto Hightower og fylkinga þeirra.

Rheanyra orðin eldri.

Daemon fer í útlegð um tíma og tekur þátt í stríðinu á Stepstones, sem er eyjaklasi milli Westeros og Essos. Þar tekur hann þátt í ýmsum orrustum.

Á þeim tíma sem House of the Dragon gerist er enn mikið um dreka í eigu Targaryen-ættarinnar.

Alicent Hightower verður drottning þegar fyrrverandi eiginkona Viserys og móðir Rhaenyru deyr. Alicent eignast syni og vill að þeir verði konungar.

Hér virðist Daemon vera að brenna óvini sína í orrustu á Stepstones.