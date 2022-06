Karólína Lea er með yngri leikmönnum í íslenska landsliðshópnum sem fer á Evrópumótið í Englandi sem fram fer í júlí. Þrátt fyrir ungan aldur verður seint sagt að Karólína Lea sé reynslulítil.

hefur Karólína Lea þó spilað heilan helling af leikjum, þar á meðal 18 A-landsleiki en í þeim hefur hún skorað sjö mörk.

Hin tvítuga Karólína Lea spilaði sína fyrstu leiki í efstu deild fyrir uppeldisfélag sitt FH sumarið 2016. Eftir tvö sumur með FH í efstu deild færði hún sig yfir í Kópavoginn. Þar lék hún í þrjú ár áður en þýska stórveldið Bayern München bankaði upp á og sannfærði Karólínu Leu um ganga til liðs við sig. Hún er í dag einn þriggja Íslendinga hjá félaginu en Glódís Perla Viggósdóttir og Cecilía Rán Rúnarsdóttir spila þar einnig.

Alls á Karólína Lea að baki 93 leiki og 15 mörk í efstu deild, bikar og Evrópukeppni með FH og Breiðabliki. Þá hefur hún spilað 18 A-landsleiki og skorað sjö mörk ásamt því að spila 48 leiki fyrir yngri landslið Íslands og skora 19 mörk.

Karólína Lea fagnar marki með Bayern í Meistaradeild Evrópu. Daniel Kopatsch/Getty Images

Fyrsti meistaraflokksleikur? 13 eða 14 ára með FH í Faxaflóamótinu minnir mig.

Hver hefur kennt þér mest í fótbolta? Pabbi minn (Vilhjálmur Haraldsson) og Steini (Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari).

Lag sem kemur þér í gírinn fyrir leik? Rock This Party eða Never Going Home.

Mætir einhver af fjölskyldu/vinum til að styðja þig á EM? Já, öll fjölskyldan, ég á besta stuðningsliðið.

Hvaða námi eða vinnu hefur þú sinnt (fyrir utan fótbolta)? Ég er með stúdentspróf, kláraði eina önn í hagfræði og komin með einkaþjálfararéttindi

Í hvernig skóm spilarðu? Nike Mercurial.

Uppáhalds lið í enska? Liverpool.

Uppáhalds tölvuleikur? FIFA, spila reyndar aldrei tölvuleiki.

Uppáhalds matur? Íslenskur humar eða pizza.

Fyndnust í landsliðinu? Cessa og Gló í gír er hilarious.

Gáfuðust í landsliðinu? Agla María (Albertsdóttir) og Hallbera Guðný (Gísladóttir).

Óstundvísust í landsliðinu? Ég held Elín Metta en bara því hún er endalaust að læra læknisfræði.

Hvaða lið vinnur EM (ef ekki Ísland)? Mér finnst þetta rosalega erfið spurning.. Kannski England því þær eru heima eða Frakkland.

Hvað er skemmtilegast að gera milli æfinga og leikja í landsliðsferðum? Slaka á með stelpunum, við erum allar svo nánar og náum rosalega vel saman. Annars er ég og herbergisfélaginn mikið að dunda okkur bara.

Besti andstæðingur/leiðinlegasti andstæðingur? Besti andstæðingurinn fannst mér Catarina Macario í Bandaríkjunum.

Átrúnaðargoð í æsku? Gylfi Þór Sigurðsson

Nefndu eina staðreynd um þig sem fáir vita? Ég borða ekki smjör.