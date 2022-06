Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg kemur fram að útnefningin sé heiðursviðurkenning til listamanns sem með listsköpun sinni hafi skarað fram úr og markað sérstök spor í íslensku listalífi.

„Skúli Helgason, formaður menningar-, íþrótta og tómstundaráðs, gerði grein fyrir vali ráðsins á Ísold. Listakonunni var veittur ágrafinn steinn, heiðursskjal og verðlaunafé og hljómsveitin Los Bomboneros flutti nokkur vel valin lög við tilefnið.

Ísold er fædd árið 1975 og ólst upp í Reykjavík, Þýskalandi og Bandaríkjunum.



Hún flutti til New York árið 2001 og hóf nám hjá Tisch School of the Arts en að námi loknu hóf hún störf við klippingu heimildamynda þar í borg, samhliða sköpun eigin verka, aðallega stuttmynda, sem handritshöfundur, leikstjóri og framleiðandi. Árið 2008 hóf hún meistaranám í handritagerð og leikstjórn við Columbia háskóla í New York og útskrifaðist með láði vorið 2011.

Klippa: Andið eðlilega - sýnishorn

Fyrsta kvikmynd hennar í fullri lengd, Andið eðlilega var frumsýnd á hinni virtu Sundance kvikmyndahátíð árið 2018, en þar var Ísold valin besti leikstjóri í flokki alþjóðlegra leikinna kvikmynda. Í kjölfarið hefur Andið eðlilega verið sýnd um allan heim og hlotið ótal verðlaun og viðurkenningar, m.a. FIPRESCI verðlaun alþjóðlegra gagnrýnenda á Gautaborgarhátíðinni, auk þess að vera útnefnd af BFI (British Film Institute) sem eitt þeirra verka eftir kvikmyndaleikstýru sem álitið er “must-see”. Andið eðlilega var tilnefnd til níu Eddu verðlauna og var sýnd um allan heim, m.a. á Netflix streymisveitunni. Ísold hefur leikstýrt fjórum stuttmyndum; Góðum gestum, Njálsgötu, Clean og Útrás Reykjavík, sem allar unnu til verðlauna víða um heim og voru sýndar á hundruðum hátíða; svo sem á Sundance og Telluride, auk Lincoln Center og á MoMA safninu í New York.

Í verkum sínum fjallar Ísold gjarnan um fólk á jaðrinum, mannlegan breyskleika og ósjaldan um konur í krísu. Hún hefur lagt megináherslu á samfélagsleg viðfangsefni á borð við flóttamannamál, fátækt, fíkn og hinsegin sögur. Um þessar mundir vinnur Ísold að kvikmyndahandriti um ástarsamband Jóhönnu Sigurðardóttur og Jónínu Leósdóttir, byggt á bók Jónínu „Við Jóhanna“ sem kom út árið 2013. Vonar Ísold að hér sé um að ræða mikilvægt innlegg inn í hinseginsögu Íslands, enda mun dregin upp mynd af lífi sem fjöldi hinsegin fólks þess tíma þekkti svo ógnarvel: að lifa í felum og upplifa djúpstæða og sára skömm á eigin lífi og löngunum.

Þá leikstýrir Ísold um þessar mundir heimildaþáttaröðinni „Turninn“, harmssögu um skelfilega atburði á Landakotshæð, sem sýnd verður á RÚV á næsta ári. Nýlega frumsýndi Ísold upplifunarmyndverk hjá Borgarsögusafni Reykjavíkur við Aðalstræti sem byggir á gömlum ljósmyndum og varpar ljósi á lífið í þorpinu Reykjavík um aldamótin 1900. Ísold hefur setið í stjórn Samtaka kvikmyndaleikstjóra, verið stjórnarmeðlimur Bíó Paradísar og lagt

Listaháskóla Íslands lið sem ráðgjafi við stofnun nýrrar kvikmyndadeildar. Þá hefur Ísold sinnt kennslu í kvikmyndagerð, haldið fyrirlestra og setið í ótal dómnefndum. Hún hefur á stundum, auk leikstjórnar og handritagerðar, starfað sem klippari og framleiðandi, en meðal annars tók hún þátt í að klippa Svona fólk, sögu réttindabaráttu samkynhneigðra á Íslandi,“ segir í tilkynningunni.