Tómas lítur ekki svo á að hann hafi greitt fyrir kynlíf í Taílandi

Sá sem ræðir við Tómas í skilaboðunum birti mynd af þeim á Facebook fyrr í mánuðinum og þar fylgdi spurning um það hvort manni sem sendi skilaboð af þessum toga væri sæmandi að vera þingmaður. Mynd af skilaboðunum hefur síðan verið í dreifingu.

Í skilaboðunum frá Tómasi, sem er þar að sögn nýlentur í Bangkok, segir: „Ein dásamleg 26 ára ca. 45 kg var að yfirgefa herbergið smokklaust. En byrjaði á nuddkonunni fyrr í dag, kvöldið er ungt, 20.21.“

Tómas segir í samtali við fréttastofu: „Auðvitað hefði ég kosið að þetta væri ekki í dreifingu, ég get ekki sagt annað.“

Umrædd samskipti voru birt á Facebook fyrr í mánuðinum og hafa síðan gengið manna á milli.

Ekki vísað til greiðslu

Tómas, sem var kjörinn á Alþingi fyrir Flokk fólksins síðasta haust en var þar á undan þjóðþekktur sem stofnandi Hamborgarabúllunnar og fleiri veitingastaða, segir í samtali við fréttastofu að atvikin sem um ræði hafi átt sér stað löngu áður en hann varð kjörinn fulltrúi.

Tómas bendir á að ekki sé vísað til greiðslu fyrir kynlíf í skilaboðunum sem um ræðir.

„Ég hitti konu sem er yngri en ég, er það þá fréttaefni?“ spyr Tómas í samtali við fréttastofu. Tómas varð 73 ára á dögunum.

Þú skilur að þetta hljómar ekki vel?

„Nei, það gerir það ekki í ákveðnu samhengi en ógiftur og ólofaður maður sem hittir einhverjar konur, er hann sekur?“

Hefurðu einhvern tímann greitt fyrir kynlíf?





„Fyrir utan það að ég hef verið giftur fjórum sinnum og þær hafa allar fengið húsið? Hef ég boðið einhverri manneskju út að borða og það hefur endað með kynlífi? Ég veit ekki hvar mörkin eru. Ég er ekki melludólg... eða ég veit ekki hvað þetta heitir.“

Aftur, hefurðu greitt fyrir kynlíf? Ég held að þetta sé einföld spurning.

„Eins og ég sagði við þig, ég hef boðið konu út að borða og það hefur endað með kynlífi. Ef það er að borga fyrir kynlíf, þá, ja, hvað á ég að segja við þig? Er það að borga fyrir kynlíf?“

Bendir á Berlín

Þekkt er að fólk ferðist frá löndum þar sem vændi er ólöglegt til landa þar sem það er löglegt. Í Taílandi er vændi strangt til tekið ólöglegt, en það er þó stundað fyrir opnum tjöldum.

Tómas komst á þing í kosningunum í haust sem níundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður fyrir Flokk fólksins. Flokkur fólksins

„Svo er eitt sem ég skil ekki alveg. Nú hef ég verið með veitingastað í Berlín í ansi mörg ár og þar hef ég verið með annan fótinn. Mér er sagt að það séu einhverjir staðir í Berlín, sem ég hef aldrei séð, þar sem þú getur bara farið og fengið þér kynlíf fyrir pening. Í Þýskalandi er þetta löglegt. Þannig að gefum okkur að ef einhverjir Íslendingar fari þarna og fái sér kynlíf og borgi fyrir það, af því að það er löglegt, er það þá frétt?

Ég hef aldrei komið inn á neina slíka staði en ég veit að þetta er í gangi og að þetta er löglegt þar.“

Eftir að fréttastofa upplýsti Tómas um að fréttin væri í vinnslu tjáði Tómas sig stuttlega um málið á Twitter. Þar birti hann skilaboðin sjálfur og ávarpaði „Twitter-vini“ sína:

„Kæru twitter vinir þetta skjáskot er að fara að birtast i fjölmiðlum vil taka fram að ég var ólofaður og ógiftur þegar þetta átti sér stað en svona er lifið engin veit sína æfi fyrr en öll er.“

Tómas eyddi færslu sinni á Twitter um klukkustund síðar.

Í framhaldinu birti Tómas sjálfu af sér með skilaboðunum:

„As every sinner haas a future, every saint has a past“ sem mætti þýða:

„Á sama hátt og syndugir eiga framtíð þá eiga dýrlingar sér líka fortíð“.

Tómas eyddi færslunni á Twitter um klukkustund eftir birtingu.

Ekki hefur náðst í Ingu Sæland, formann Flokks fólksins, vegna málsins.

Fréttin var síðast uppfærð klukkan 12:25.