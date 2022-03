Myndirnar sem eru tilnefndar sem besta myndin á Óskarnum í kvöld

BELFAST: Er byggð á æsku Kenneth Branagh sem leikstýrir myndinni og er tilnefndur fyrir það í kvöld, þar sem hann ólst upp í Írlandi á hinum stormasama tíma í kringum 1960. Foreldrar hins níu ára Buddy í myndinni eru að reyna að ákveða hvort að þau eigi að fara frá landinu eða vera áfram. Myndin er ekki í lit sem hefur vakið athygli.



Myndin er með sjö tilnefningar í kvöld.

CODA: Fjallar um unglingsstúlku sem á heyrnalausa foreldra en þráir að fylgja draumum sínum í tónlist. Við ræddum við Alexöndru Sif, fjölmiðlakonu og óskars aðdáanda í Los Angeles sem spáir þessari mynd sigri í kvöld.



Myndin er með þrjár tilnefningar í kvöld.





DON'T LOOK UP: Er um tvo stjörnufræðinga sem uppgötva loftstein sem stefnir til jarðar og mun líklega útrýma mannkyninu. Viðbrögð samfélagsins eru ófyrirsjáanleg þegar þau reyna að koma upplýsingunum í réttan farveg. Er ádeila á ýmis vandamál í samfélaginu eins og hlýnun jarðar. Kemur áhorfendum í létta tilvistarkreppu varðandi viðbrögð og afneitun fólks á stórum samfélagslegum vandamálum.



Myndin er með fjórar tilnefningar til Óskarsins í kvöld.

DRIVE MY CAR: Er um leikarann og leikstjórann Yusuke Kafuku, sem missir eiginkonu sína og fær svo að vita stórt leyndarmál. Tveimur árum eftir missinn er hann enn að jafna sig en er boðið að leikstýra leikriti og keyrir til Hiroshima.



Myndin er með fjórar tilnefningar í kvöld.

DUNE: Myndin gerist í öðrum heimi og er byggð á samnefndri bók. Hún gengur út á stríð þar sem barist er um mikilvæga vetrarbraut og ungan mann, Paul Atreides. Í því stríði upplifir hann skrítna drauma og ýmsar vitranir.



Myndin er með tíu tilnefningar í kvöld og verður spennandi að fylgjast með því hversu margar styttur enda hjá henni.

KING RICHARD: Er um líf föður Serenu og Venus Williams og hvernig dætur hans urðu að þeim tennisstjörnum sem þær eru í dag. Will Smith leikur föður þessara kraftmiklu kvenna og Beyoncé er með titil lag myndarinnar.



Myndin er með sex tilnefningar hér í kvöld.

LICORICE PIZZA:Er um ungmenni sem eru að uppgötva sjálfan sig San Fernando Valley árið 1973. Fimmtán ára Gary Valentine fellur fyrir hinni tvítugu Alönu Kane og sambandið þeirra þróast. Titillinn vitnar í svartar vínylplötur sem voru í notkun á því tímabili sem myndin gerist en þær hafa gjarnan verið kallaðar lakkrís pizzur, sem er vissulega lýsandi fyrir útlit platanna. Myndin er með þrjár tilnefningar í kvöld.

NIGHTMARE ALLEY: Er endurgerð af mynd sem kom út 1947. Fjallar um allt hið myrka sem býr innra með manninum. Stan Carlisle er að flýja fortíð sína með því að ganga til liðs við tívolí sem ferðast um heiminn.Er frá þeim sama og gerði Shape of water sem er einnig þekkt fyrir eitthvað ókunnuglegt myrkur. Stórleikararnir Bradley Cooper og Cate Blanchett fara með aðalhlutverkin.



Myndin er með fjórar tilnefningar í kvöld.

THE POWER OF THE DOG er um bónda sem kemur illa fram við nýja konu bróður síns og ungan son hennar þar til hið óvænta á sér stað. Leikstjóri er hin nýlega umdeilda Jane Campion og Kirsten Dunst fer með aðalhlutverkið ásamt Benedict Cumberbatch.



Myndin er með tólf tilnefningar í kvöld og eru það flestar tilnefningarnar til myndar í kvöld.

WEST SIDE STORY: Er endurgerð af upprunalega og sögulega söngleiknum þar sem hákarlarnig og þoturnar ná ekki vel saman en Maria og Tony sem koma úr sitthvorum hópnum verða ástfangin og láta sig dreyma um friðsæla framtíð. Það er enginn annar en Steven Spielberg sem leikstýrir þessum Óskarstilnefnda söngleik.



Myndin er með sjö tilnefningar í kvöld.