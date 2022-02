Tökur eru hafnar við Mývatn á nýrri mynd Hafsteins

Myndin er grínmynd sem fjallar um hóp af fólki sem er að kljást við mikla flughræðslu og enda sem strandaglópar í hinu vinduga norðri. Með aðalhlutverk fara Lydia Leonard, Timothy Spall og Sverrir Gudnason. Timothy er líklega þekktastur fyrir hlutverk sitt sem Peter Pettigrew eða Ormshali í Harry Potter myndunum, Lydia fyrir leik sinn í The fifth estate og Sverrir fyrir Borg Vs. McEnroe.

Aðrir leikarar í myndinni eru Ella Rumpf, Rob Delaney, Emun Elliott og Björn Hlynur Haraldsson. Grímar Jónsson framleiðir myndina hjá Netop Films ásamt Good Chaos og One Two Films.

Handritið skrifaði Hafsteinn ásamt Dóra DNA og Tobias Munthe. Tökur eru að hafnar á Íslandi við Mývatn og munu tökur einnig fara fram í Reykjavík, Bretlandi og Frakklandi.