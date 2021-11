Viðar hefur verið áberandi sem framkvæmdastjóri Eflingar undir forystu Sólveigar Önnu. Hann ákvað að segja upp störfum í framhaldi af því að Sólveig Anna sagði af sér sökum vantrausts. Viðar hefur ekkert tjáð sig um brotthvarf þeirra en gerir verkalýðsmál þó að umfjölluarefni í færslu á Facebook.

„Ég hef lengi haft áhuga á sögu verkalýðsbaráttunnar í Appalachia-fjöllum Bandaríkjanna. Upphafið að því var þegar ég sá myndina Harlan County, USA með dásamlegri tónlist eftir Hazel Dickens. Lögin hennar eru algjörlega kyngimagnaðir baráttusöngvar.“

Síðar hafi hann ekið ásamt eiginkonu sinni og ungum syni í gegnum hluta af þessu svæði, austurhéruðum Kentucky, sem séu eitt fátækasta svæði Bandaríkjanna.

„Það var bæði sárt og ógleymanlegt að sjá hvernig kapítalisminn hefur skilið eftir samfélagslegt eyðiland, þar sem fólk hefur að nánast engu að hverfa nema vinnu fyrir smánarlaun, atvinnuleysi og ópíóða-neyslu.“

Leigumorðingjar myrtu keppinautinn

Viðar nefnir sérstaklega lagið Yablonski Murder sem Hazel söng í Harlan County. Rekur hann söguna sem sögð er í laginu.

„Texti lagsins er um það þegar Tony Boyle, sitjandi formaður þess sem var þá eitt öflugasta verkalýðsfélag Bandaríkjanna, United Mine Workers, lét leigumorðingja fara heim til keppniautar síns Jock Yablonski og myrða hann, konu hans og dóttur í köldu blóði. Þetta var á nýársdag árið 1969. Boyle var svo dæmdur í fangelsi og sat þar til dauðadags.“

Viðar segir Yablonski aðeins hafa unnið það sér inn ofstækisfulla og blinda heift sitjandi formanns í námufélaginu með því að gagnrýna taumlausa spillingu og dugleysi innan félagsins.

„Hann hafði áunnið sér virðingu og stuðning félagsmanna. Yablonski hafði tilkynnt um framboð til formanns í United Mine Workers og kosningar stóðu fyrir dyrum. Yablonski ætlaði að reyna að steypa Tony Boyle úr formannsstólinum. Hann fékk aldrei tækifæri til þess.“

Eitt af mörgu ótrúlegu við morðið á Yablonski sé að þar hafi ekki verið að verki útsendarar forstjóranna heldur keppinautar hans innan stéttarfélagsins.

Meiri grimmd innan félags en hjá ofbeldismönnum

„Það er sérstaklega ótrúlegt vegna þess að á þessum árum lifðu margir verkalýðsleiðtogar í ótta við „company thugs“, ofbeldismenn forstjóranna, en þeir voru ekkert í samanburði við grimmdina innan félagsins sjálfs.“

Sem fer sé þó ekki svo að þau sem haldi uppi gagnrýni innan verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi eða styggi sitjandi klíkur séu myrt í köldu blóði sínu. Engu að síður tali texti úr lagi Hazel Dickens til hans.

Well it’s cold blooded murder friends, I’m talking about

Now who’s gonna stand up and who’s gonna fight?

You better clean up that union, put it on solid ground

Get rid of that dirty trash, that keeps a working man down

Á íslensku mætti þýða textann svona:

Þetta er kaldrifjað morð vinir mínir.

Hver ætlar að láta í sér heyra? Hverjir ætla að berjast?

Það þarf að taka til í verkalýðsfélaginu, styrkja stoðir þess.

Fara út með ruslið, sem heldur hinum vinnandi manni niðri.