Gömul á sál og líkama og elskar að prjóna

Alexandra Mujiatin Fikradóttir, Miss Eastern Iceland, er 22 ára gömul. Hún býr á Stöðvarfirði og er förðunarfræðingur. Hún lærir nú sálfræði og vinnur á leikskóla.

Morgunmaturinn?

Ég borða ekki morgunmat

Helsta freistingin?

Appelsínugult M&M, hnetusmjörs M&M, hráskinka og gul melóna

Hvað ertu að hlusta á?

Úff, Það fer eftir því í hvernig skapi ég er í, en þessa dagana þá er það eitthvað rólegt

Hvað sástu síðast í bíó?

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Hvaða bók er á náttborðinu?

Engin bók á náttborðinu

Hver er þín fyrirmynd?

Mamma mín

Uppáhaldsmatur?

KFC og Indonesískar instant núðlur

Uppáhaldsdrykkur?

Gulur Kristall og Pepsi Max

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Það eina sem ég man er Ólafur Ragnar Grímsson og frú þegar fjölskyldan mín fór í jólaboð til hans

Hvað hræðist þú mest?

Að missa fólkið í kring um mig

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Þegar það er engin klósett pappír

Hverju ertu stoltust af?

Fólkinu mínu og lífinu sem ég lifi

Hefurðu einhvern leyndan hæfileika?

Ekki svo ég viti

Hundar eða kettir?

Bæði

Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Læra

En það skemmtilegasta?

Prjóna og spila

Hvað heldurðu að komi fólki mest á óvart við þig?

Hvað ég er gömul á sál og líkama

Hvaða lag syngur þú í sturtu/í bílnum?

Gömlu góðu íslensku lögin sem eru spiluð á úti hátíðum

Hverju vonast þú til að Miss Universe Iceland keppnin skili þér?

Meira sjálfstraust og fleiri vinkonum

Hvar sérðu þig eftir fimm ár?

Annað hvort að vera orðin sálfræðingur eða enn þá að læra til þess að verða sálfræðingur

Hvar er hægt að fylgjast með þér?

Sandra Mujiatin Fikradóttir (Facebook) Sandramujiatin (Instagram og Snapchat)