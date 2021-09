Joachim Trier og Mia Hansen - Löve hljóta heiðursverðlaun RIFF á Bessastöðum

Verðlaunin verða afhent af forseta Íslands, Guðna Th. Jóhannessyni við hátíðlega athöfn á Bessastöðum á setningardegi RIFF þann 30. september næstkomandi en sama dag verða þau með meistaraspjall í Gamla bíói við kvikmyndaleikstjórana Ásu Helgu Hjörleifsdóttur og Hafstein Gunnar Sigurðsson sem er öllum opið.

„Það er óhætt að fullyrða að Joachim og Mia séu með áhugaverðustu og eftirsóttustu ungu leikstjórum samtímans og því er það mikill heiður að þau hafi þekkst boðið um að koma á RIFF. Þau voru bæði með nýjar myndir í Cannes í sumar sem fengu afbragðs dóma og verða þær sýndar á RIFF ásamt eldri myndum þeirra. Mynd Joachims Versta manneskja í heimi hlaut verðlaun í Cannes fyrir besta kvenleik. Bergman Eyja eftir Miu hlaut mikla athygli og lof gagnrýnanda í Cannes í sumar,“ segir í tilkynningu frá RIFF.

Versta manneskja í heimi ( Worst person in the World) eftir Joachim Trier er er opnunarmynd RIFF. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson mun setja hátíðina við hátíðlega athöfn í Gamlabíói þann 30. september næstkomandi.

Joachim Trier

Joachim þykir einn áhugaverðasti leikstjóri á Norðurlöndunum um þessar mundir og er sagður hafa mótandi áhrif þegar kemur að nútíma kvikmyndagerð þrátt fyrir ungan aldur. Hann steig sín fyrstu skref bak við myndavélina við gerð hjólabrettamyndbanda sem unglingur. Síðar stundaði hann kvikmyndagerðarnám í Danmörku og Bretlandi þar sem stuttmyndir hans vöktu strax mikla athygli.

Fyrstu tvær kvikmyndir hans í fullri lengd, Reprise (2006) og Ósló 31. ágúst (2011), gerast í höfuðborg Norðmanna og mætti lýsa sem klassískum raunsæissögum af ungu fólki á krossgötum. Báðar nutu mikillar velgengni á kvikmyndahátíðum beggja vegna Atlantshafsins. Þeim fylgdi hann eftir með frumraun sinni á enskri tungu, Louder Than Bombs (2015), sem skartar stjörnum á borð við Isabelle Huppert og Jesse Eisenberg en sú mynd verður sýnd á hátíðinni auk nýjustu myndar Joachims The Worst Person in the World opnunarmynd RIFF í ár. Þriðja myndin úr smiðju Joachims verður Ósló, 31. ágúst / Oslo, August 31st og fjallar um dag í lífi Anders, fíkils í bata, sem fer í leyfi frá meðferðarstofnun í einn dag til að fara í atvinnuviðtal.

Mia Hansen-Løve

Mia fæddist í París árið 1981 og lærði leiklist og starfaði sem gagnrýnandi áður en hún fann fjöl sína sem leikstjóri. Höfundarverk hennar samanstendur af sjö kvikmyndum í fullri lengd sem hafa hlotið verðlaun (Silfurbjörninn á Berlínarhátíðinni m.a.) og lof áhorfenda sem og gagnrýnanda.

Kvikmyndir hennar eru einkar persónulegar og blanda því sjálfsævisögulega og skáldaða á merkilegan máta. Þaulhugsaður og hófstilltur stíll, sem hefur verið lýst sem gagnsæum, er sérkenni myndanna og leiðir áhorfendur rakleitt inn í söguheiminn. Frásagnirnar, jafnan gáfulegar, einkennast af miklum samtölum og setja persónusköpun og andrúmsloft í forgrunn. Einstakar og tilfinningalega djúpar kvikmyndir hennar skipa framvarðasveit franska bíósins í dag.

Eins og áður sagði verða þrjár myndir sýndar eftir Miu á hátíðinni og eiga þær allar sammerkt að vera lýsandi fyrir stíl hennar en það er Bergman eyja/Bergman Island um par sem lokar sig af á eyju í gömlu afdrepi Ingmars Bergman til að ljúka við kvikmyndahandrit. Það sem verður/Things to Come fjallar um ástríðufulla konu sem er heimspekiprófessor, leikin af Isabelle Huppert. Þegar eiginmaður hennar yfirgefur hana fyrir aðra konu, öðlast hún óvænt frelsi. Að lokum er það Eden saga um táninginn Paul. Hann stofnar plötusnúðahóp ásamt vinum sínum og í sameiningu demba þeir sér í nætur kynlífs, vímuefna og tónlistar.

„Í gegnum árin hefur RIFF valið listamenn í kvikmyndageiranum sem þótt hafa sýnt sérstaka listræna sýn eða markað djúp spor í sögu kvikmyndagerðar með framlagi sínu á alþjóðlegum vettvangi. Meðal þeirra sem áður hafa hlotið verðlaunin eru leikarinn Mads Mikkelsen og kvikmyndaleikstjórarnir Milos Forman, Jim Jarmusch, Peter Greenaway og Susanne Bier. Að vanda er heill flokkur tileinkaður verðlaunahöfunum og verða til sæmia þrjár myndir eftir bæði Miu og Joachim sýndar á hátíðnni.“