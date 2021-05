B.J. Thomas er dáinn

Thomas var margverðlaunaður popp-, kántrí- og gospelsöngvari. Hann hlaut fimm Grammy-verðlaun á ferlinum og var meðlimur í Grammy frægðarhöllinni. Thomas seldi meira en 70 milljón eintök af plötum sínum um allan heim og átti átta lög sem náðu upp í fyrsta sæti á Billboard listanum.

Meðal hans þekktustu laga eru Raindrops Keep Falling on My Head, Hooked on a Feeling, I‘m So Lonsome I Could Cry og svo framvegis.