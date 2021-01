Silja Rós frumsýnir nýtt myndband innblásið af lífinu í sóttkví

Í dag frumsýnum við myndbandið við lagið hennar Stay Still, af væntanlegri plötu.

„Innblásturinn kom mikið út frá laginu sjálfu. Lagið fjallar um að hræðast kyrrðina en á sama tíma þrá að upplifa hana. Í raun fjallar myndbandið um það hvað myndi gerast ef ég væri of lengi ein heima hjá mér í leit að ró. Ég myndi enda á að vera á stöðugri hreyfingu eða reyna að finna mér eitthvað að gera hvort sem það væri að mála, dansa um íbúðina mína eða klippa á mér hárið, sem varð ansi vinsælt í sóttkvíum. Ég get alveg viðurkennt að ég endaði með „covid-klippingu“ í fyrstu bylgjunni. Ætli við höfum ekki sótt einhvern innblástur í sóttkvíar lífið.“

Klippa: Silja Rós - Stay still

Fyrsta alvöru jólafríið

Inga Óskarsdóttir sá um handrit og leikstjórn, Alda Valentína Rós um leikstjórn og klippingu og Róbert Magnússon sá um upptökur og grade. Björk Guðmundsdóttir leikkona og förðunarfræðingur sá um förðun og Elín Lára Reynisdóttir var stílisti myndbandsins.

„Mig langaði að gera fallegt myndband sem ýtti undir viðfangsefni lagsins. Svo gaf ég Ingu, Öldu og Robba listrænt frelsi til að skapa sinn heim í kringum mína sögu. Ég er svo ánægð með útkomuna og þakklát fyrir að hafa svona hæfileikaríkt fagfólk í kringum mig.“

„Stay Still er samið um sérstakt samband mitt við kyrrð og hugarró,“ sagði Silja Rós um lagið í viðtali hér á Vísi á síðasta ári.

Silja Rós segir að síðustu vikur hafi verið mjög ljúfar.

„Þetta er í fyrsta sinn sem ég hef tekið mér almennilegt jólafrí og eytt sem mestum tíma í faðmi fjölskyldunnar. Ég hef samt líka nýtt tímann á meðan ég er á landinu að fínpússa plötuna mína, undirbúa útgáfur og unnið að nokkrum verkefnum sem eru í vinnslu hjá mér í tónlistar og leiklistarheiminum. Þetta eru auðvitað óljósir tímar en maður finnur bara leiðir til að vinna í kringum hlutina.“

Tónlist flæðir úr skúffunni

2020 kenndi henni að vera meira í núinu og plana ekki of langt fram í tímann, leyfa hlutunum að gerast þegar þeir eiga að gerast.

„Það sem er hundrað prósent ákveðið er að 2021 mun ég gefa út fullt af nýrri tónlist sem er búin að liggja tilbúin eða langt komin seinasta árið. Þegar það var ekki hægt að gigga eins mikið einbeitti ég mér mikið af lagasmíðum og nú flæðir tónlist upp úr skúffunni. Vonandi munu verkefni sem hafa verið í biðstöðu út af Covid seinasta árið vera frumsýnd og önnur fara í tökur. Mér finnst alltaf gott að halda nokkrum boltum á lofti í einu og svo sjá hvað fær að blómstra hverja stundina. Ég hef verið búsett í Danmörku seinasta árið, en ég fylgi yfirleitt bara flæðinu og bý þar sem skemmtileg verkefni og vinnu er að fá.“

Úr myndbandinu við lagið Stay still

Vonast hún einnig til að geta haldið tónleika til að fylgja eftir plötunni ef aðstæður leyfa.

„Svo er stefnan að fara í tökur á stuttmynd sem ég skrifaði ásamt leikkonunum Bríeti Ósk og Helenu Hafsteins seinna á árinu, þannig það er ýmislegt í kortunum svo sjáum við bara hvað setur.“

Stundum gott að taka áhættu

Silja Rós ætlar að senda frá sér nýtt lag síðar í þessum mánuði og lagið Mind Stuck on U er væntanlegt 29. janúar næstkomandi.

„Mind Stuck on U er létt RnB pop lag. Slaemi og Whyrun sáu um production og Magnús Orri og Jakob Gunnars um hljóðfæraleik líkt og í Stay Still. Mind Stuck on U fjallar um allar þær ofhugsanir sem fara í gegnum hugann manns þegar maður er hægt og rólega að verða ástfanginn. Að ákveða að taka áhættuna og treysta því blint að það sem á að gerast muni gerast.“

Hún telur að flestir hafi upplifað þessar tilfinningar sem fjallað er um í texta lagsins.

„Ég á mjög auðvelt með að verða ástfangin oft lent í ástarsorg, en það hefur alltaf verið þess virði að fá allavega að upplifa einhverskonar ást þótt hún sé kannski ekki langlíf. Svo á endanum finnur maður einhvern sem er þess virði að halda í sama hvað. Ég sé allavega ekki eftir því að hafa tekið áhættuna fyrir fimm árum þegar ég og kærastinn minn byrjuðum saman. Á þeim tíma vorum við búin að hittast í svona mánuð þegar við fluttum bæði erlendis, en við létum það virka og ég sé ekki eftir því í dag.“