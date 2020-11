Pablo Punyed semur við Víking

View this post on Instagram

Pablo Punyed í Víkina Knattspyrnudeild Víkings hefur samið við Pablo Punyed um að leika með liðinu næstu tvö tímabil. Pablo er knattspynuáhugafólki vel kunnugur, en hann hefur meðal annars leikið með Stjörnunni, ÍBV og KR hér á landi. Pablo er öflugur miðjumaður sem kemur með mikla hæfileika og reynslu inn í leikmannahóp Víkings. Pablo varð Íslandsmeistari með Stjörnunni árið 2014, bikarmeistari með ÍBV árið 2017 og Íslandsmeistari með KR árið 2019. Þá á Pablo að baki 24 landsleiki fyrir þjóð sína El Salvador. Knattspyrnudeild Víkings er afar ánægð með þennan góða liðsstyrk og býður Pablo hjartanlega velkominn í Víkina. Velkominn Pablo!