„Ég er orðin þreytt á þessu kerfi. Kerfi sem hvorki verndar né styður við konur,“ segir tónlistarkonan Leyla Blue í samtali við Vísi.

Leyla er 21 árs gömul, hálf íslensk og hálf ísraelsk. Mamma Leylu er ljósmyndarinn Anna Pálma og pabbi hennar er Guy Aroch, sem er einnig ljósmyndari. Fjölskyldan hefur verið búsett í New York þar sem Leyla ólst upp og stundaði tónlistarnám í NYU, Clive Davis School of Recorded Music.

Leyla Blue sendi frá sér áhrifaríkt myndband við nýjasta lagið sitt Fuck Yourself. Skjáskot

Eftir námið fékk Leyla strax samning við plötuútgáfuna Island Records og hefur hún síðan gefið út fjögur lög. Vinsælasta lagið af þeim er lagið Silence sem er nú með um tvær milljónir í hlustun á streymisveitunni Spotify.

Leyla skrifar og semur öll lögin sín sjálf en hún er um þessar mundir búsett í Los Angeles þar sem hún semur meira í samvinnu við tónlistarframleiðendur.

Leyla ólst upp í New York en er nú búsett í LA þar sem hún vinnur í tónlistarferli sínum. Mynd - Anna T. Pálmadóttir

Lagið Fuck Yourself er fimmta lag Leylu og kom það út á streymisveitum í síðustu viku. Lagið og myndbandið við lagið þykja afar valdeflandi fyrir konur og segir Leyla lagið sannarlega vera ákveðna ádeilu.

Ég er orðin svo þreytt á þessu kerfi. Kerfi sem hvorki verndar né styður við konur. Þess vegna samdi ég lagið Fuck Yourself. MeToo hreyfingin gaf mér kraftinn til þess að láta í mér heyra eins og á við svo margar aðrar konur sem deila svipaðri reynslu.

„Reynslu, allt frá „slut shaming“ til kynferðislegrar áreitni eða vanvirðingar á vinnustað. Það er ennþá ætlast til þess að við þegjum og högum okkur eins og „dömur“. Mig langaði að gera lag sem væri þvert á allt þetta bull sem er í gangi.“

Móðir Leylu Blue, Anna Pálma leikstýrði myndbandinu en ásamt því að vera ljósmyndari starfar hún sem leikstjóri. Myndbandið segja þær mæðgur vera undir áhrifum fyrrum forseta Bandaríkjanna, JFK, frá sjöunda áratugnum.

Textinn í laginu þykir afar áhrifamikill og greinilegt að þessi unga hæfileikaríka söngkona og lagahöfundur á framtíðina fyrir sér.

You'll say my dress was too short



And if I bring him to court



You'll let him off with a slap on the wrist



Until he does it again



And you'll have to pretend



You didn't know that he was dangerous





Well you can go and fuck yourself



I got nothin to say to you



But fuck yourself



You don't know what I'm going through

