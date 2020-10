L'AJ Auxerre a appris avec une immense tristesse le décès monsieur Bruno Martini, l'un des plus grands grands gardiens de l'histoire du football français.



Le club adresse ses plus sincères condoléance à sa famille, Marie, Marion, Anne et à ses proches.