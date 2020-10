Nýjar myndir til sýnis á heimasíðu RIFF um helgina

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík býður landsmönnum í bíó heima í stofu næstu daga, til sunnudagskvöldins 18. október.

Þrjár nýjar íslenskar myndir sem nutu vinsælda á nýliðinni RIFF hátíð verða áfram í sýningu á streymishluta heimasíðu RIFF, sem kallaður er RIFF Heima. Þá verður á morgun opnað fyrir nýjan flokk heimildarmynda sem fjallar um þekkta listamenn og veita innsýn í hugarheim þeirra. Þetta kemur fram í tilkynningu frá RIFF.

Helmut Newton, Alvar Aalto og Stanley Kubrick

Heimildarmyndirnar sem um ræðir eru spunkunýjar myndir sem hlotið hafa afbragðs dóma. Þær eru m.a. um hinn heimsþekkta tískuljósmyndara Helmut Newton sem myndaði m.a. Grace Jones. Isabellu Rosselini og Claudiu Schiffer en viðtöl eru tekin við þær í myndinni, arktitektinn Alvar Aalto bæði verkin hans og ástarlíf og hinn umdeilda og dularfulla kvikmyndaleikstjóra Stainley Kubrick. Myndirnar verða aðgengilegar á RIFF Heima aðeins til 18 október. Nánar er fjallað um myndirnar hér fyrir neðan.

Veiga, Sirkusstjórinn og Humarsúpan

Unnt verður að horfa á fjórar myndir í nýjum flokki á hátíðinni sem nefnist Innsýn í huga listamannsins auk þess sem opið er fyrir sýningar á vinsælum íslenskum heimildarmyndum sem sýndar voru á RIFF.

Þær eru opnunarmynd hátíðarinnar, Þriðji póllinn, Á móti straumnum sem fjallar um kajarræðarann Veigu eftir Óskar Pál Sveinsson, Sirkusstjórinn sem fjallar um lífsviðhorf og starf stórmerkilegs sirkussjóra Tilde Björfors í Svíþjóð eftir Helga Felixson og Titti Johnson og Humarsúpa sem fjallar um veitingastað sem skyndilega verður túristagildra og lífið í Grindavík eftir spænska leikstjórana, Pepe Andreas og Rafael Moles, auk Íslendingsins Ólaf Rögnvaldssonar en myndin var heimsfrumsýnd á San Sebastian hátíðinni á Spáni nýlega og fékk mjög góða dóma.

Klippa: Þriðji póllinn - sýnishorn

Með þessu vill RIFF byggja brú til Evrópsku kvikmyndaverðlaunanna sem afhent verða í Berlín 12. desember og létta lund landsmanna vegna ástandsins í þjóðfélaginu þegar fólk er hvatt til að vera sem mest heima.

Í flokknum Innsýn í huga listamannsins er fjallað um sköpun áhrifaríkra listamanna - hvort sem það eru meistarar í hönnun og arkítektúr, umdeildir kvikmyndagerðarmenn, víðfrægir ljósmyndarar eða tónlistarfólk frá öllum heimshornum.

Aalto

Ástarsaga þeirra Alvars og Aino Aalto, finnsku meistaranna í nútíma arkítektúr og hönnun. Myndin fer með áhorfendur í heillandi ferð um sköpun þeirra og áhrif um allan heim. Myndin er byggð á umfangsmikilli rannsóknarvinnu og sögð af helstu vísindamönnum á sviðinu um allan heim.

Virpi Suutari er margverðlaunaður kvikmyndagerðarmaður sem er þekkt fyrir persónulegan kvikmyndastíl sinn og tilfinningaríkar frásagnir. Myndir hennar hafa verið sýndar um allan heim. The Idle Ones (2002) var tilnefnd til evrópsku kvikmyndaverðlaunanna sem besta evrópska heimildarmyndin og hlaut nokkur verðlaun sem besta norræna heimildarmyndin.

Helmut Newton: Hin slæmu og fallegu

Hann var einn af stóru meisturum ljósmyndalistarinnar, sannkölluð goðsögn. Glæsilegur, gáskafullur, hugvitssamur, ögrandi, hvetjandi. Margar af þekktustu fyrirsætum og leikkkonum þess tíma sátu fyrir hjá honum og í myndinni er talað við Isabellu Rosselini, Charlotte Rampling, Claudiu Schiffer, Grace Jones og fleiri. Í ár, sextán árum eftir dauða Helmuts Newtons í Los Angeles, hefði hann orðið 100 ára gamall. Líf sem var eins og kvikmynd birtist nú, í fyrsta sinn, á hvíta tjaldinu.

Gero von Boehm er leikstjóri, blaðamaður, kynnir í útvarpi og sjónvarpi fæddur í Hanover, Þýskalandi árið 1954. Frá árinu 1982 hefur hann leikstýrt meira en 100 heimildarmyndum fyrir ARD, ZDF, ARTE, France 3, RAI, og Sundance sjónvarpsstöðvarnar og hlotið verðlaun bæði í Þýskalandi og erlendis.

Rockfield: The Studio on the Farm

Óvenjuleg saga tveggja velskra bræðra sem breyttu mjólkurbúi sínu í eitt farsælasta upptökuver allra tíma. Black Sabbath, Queen, Robert Plant, Iggy Pop, Simple Minds, Oasis, The Stone Roses, Coldplay og fjölmargir til viðbótar tóku upp tónlist sína í Rockfield upptökuverinu í gegnum áratugina. Þetta er saga af draumum um rokk og ról, sem fléttast saman við baráttu fjölskyldufyrirtækisins við að lifa af.

Hannah Berryman sérhæfir sig í því að yfirfæra frásagnir fortíðarinnar yfir í nútímann. Heimildarmyndir hennar einblína gjarnan á söguleg og listræn málefni, meðal þeirra má nefnda hina BAFTA tilnefndu The Brick in the Wall Kids, hinar Grierson tilnefndu High Society Brides og A Very English Education sem voru framleiddar fyrir BBC, og Rose D’Or Arts tilnefndu Can We Live With Robots sem gerð var með dansaranum Akram Khan.

Kubrick By Kubrick

Áhrif Stanley Kubrick á arfleið kvikmyndagerðar eru ómetanleg og fáir sem fetað geta í hans spor. Nemendur jafnt og reyndir kvikmyndagerðarmenn hafa reynt að finna svör sem Kubrick var þekktur fyrir að vera mjög dulur með. Hann er meðal umdeildustu kvikmyndagerðarmanna sem uppi hefur verið en hér gefst einstakt tækifæri á að heyra hann segja eigin sögu með sínu nefi.

Leikstjórinn Gregory Monroe hefur skrifað, framleitt og leikstýrt fjölda stuttmynda frá árinu 1999 sem sýndar hafa verið á alþjóðlegum kvikmyndahátíðum s.s. Í Toronto, Palm Beach, Bolzan og Suður Kóreu. Frá árinu 2013 hefur hann leikstýrt fjölda heimildamynda sem hafa verið sýndar á kvikmyndahátíðum um allan heim og sýndar í mörgum löndum. Heimildamynd hans Michel Legrand, Let the Music Play frá árinu 2018 var fyrsta heimildamynd hans til að hljóta tilnefningu til Emmy verðlaunanna.